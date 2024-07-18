На щастя ж, є блогери, які борються з такими тенденціями, підтримуючи бодіпозитив. Однією із них є Спенсер Барбоса – 21-річна інфлюенсерка із Канади. Як дівчина розвінчує фейковість та ідеальність соцмереж, розповідаємо далі.

До теми Досить порівнянь: фітнес-інфлюенсерка закликає припинити намагатися бути схожою на неї

Як блогерка показує реальне життя в інстаграм

Нещодавно Спенсер Барбоса показала, як вона виглядає до і після застосування б’юті-фільтрів. За декілька кліків у телефоні вона змогла зробити собі широку посмішку та повний макіяж.

І хоча дівчина виглядає прекрасно на обох зображеннях, її послання було чітким. Не варто сприймати все, що можна бачити в інтернеті, за чисту монету.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Блогерка заохочує людей припинити редагувати свої фотографії. Вона відверто розповіла, що це позитивно вплинуло на її психічне здоров’я.

Як дівчина виглядає до та після фільтрів: дивіться фото

Моє життя повністю змінилося в той день, коли я вирішила перестати використовувати фільтри. Я не усвідомлювала цього, але навіть такі дрібниці, як використання фільтрів "краси" у тікток, руйнували моє психічне здоров’я. Тож спробуйте кілька днів без фільтрів, без редагування фотографій. Повірте мені, ви помітите різницю,

– написала Спенсер.

Публікація дівчини зібрала понад 142 тисячі лайків і купу позитивних коментарів.

"Так! Я не використовую фільтри. Я думаю, що це дуже шкідливо для мене та для інших", "Я перестав використовувати фільтри багато років тому. Вони повністю знищили мою впевненість і спричинили надзвичайну дисморфофобію. Це найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав, чесно кажучи", "Я завжди редагував свої фотографії для інстаграм, але згодом перестав. Це було важко, але я не використовую жодних фільтрів понад рік! Це справді допомагає!", – писали люди.