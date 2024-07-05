Соцмережі фальшиві: блогерка показала "дивовижний трюк", що створює ілюзію великих грудей

Соціальні медіа сумно відомі тим, що створюють нереалістичні стандарти краси, адже щодня тисячі людей публікують там свої ідеально відретушовані знімки.

Показати справжню реальність соцмереж та розкрити трюки, які стоять за бездоганними зображеннями, вирішила 36-річна американська журналістка Дана Мерсер Річчі.

Жінка продемонструвала, як за допомогою простого лайфхаку блогери створюють ілюзію великих грудей. У чому секрет, розповідаємо далі.

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Як соцмережі створюють нереалістичні стандарти краси

У своєму вірусному відео, яке набрало понад 19 000 лайків, Дана показала, як блогери отримують ілюзію великих грудей, не втрачаючи гроші на імпланти.

Журналістка продемонструвала кілька простих трюків. Так, за її словами, візуально збільшити груди можна за допомогою кількох бюстгальтерів, ліфів з ефектом push-up, позування чи навіть контурингу.

Ваші груди вас розчаровують? Ось як у впливових людей завжди є ті, які підбадьорюють,

– підписала вона свій ролик.

Які трюки використовують для збільшення грудей: дивіться відео

Жінка поділилась, що її груди дуже змінилися за останній рік. Спочатку вони значно збільшилися, а тепер втратили свою форму. Однак Дана наголошує, що це нормально, і насправді гарними є груди усіх форм та розмірів.

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Підписники журналістки були вражені її відвертим дописом, а розділ коментарів заполонила купа позитивних відгуків.

"Дякую тобі за це та за твої бодіпозитивні повідомлення! Мені все ще потрібно це нагадування у 50 років", "Я думаю, що ваші повідомлення чудові. Я тато двох дочок-підлітків і справді турбуються про соцмережі та психічне здоров’я", – писали люди.