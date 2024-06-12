Моллі Ава, яка веде блог присвячений тренуванням, доводить це своїм прикладом. Як дівчина намагається подолати стереотипи щодо краси тіла, розповідаємо далі.

До теми Соцмережі – це не реальне життя: фітнес-блогерка показала, який має вигляд її "справжнє" тіло

Як дівчина долає стереотипи щодо краси тіла

Після закінчення університету під час пандемії Covid Моллі почала фотографувати себе і публікувати реальні зображення свого тіла. Потім вона отримала кваліфікацію тренера – і відтоді працює фітнес-тренеркою та веде блог.

Мета дівчини полягає в тому, щоб більше "справжніх" тіл з'являлось у соцмережах, у ЗМІ та на телебаченні. Вона впевнена, що це важливо робити, оскільки багато людей звикли бачити знімки, які ретельно відретушовані та не відповідають дійсності.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Я вважаю, що потрібно більше автентичності, особливо з впливовими особами, знаменитостями та зірками реаліті-шоу. Я впевнена, що вони теж відчувають тиск щодо того, щоб виглядати певним чином, але не показують цю сторону та свою вразливість. Це тисне на молодь або людей, які рівняються на них. Я думаю, що вони повинні робити більше. Навіть якщо це маленькі кроки, щоб спробувати розширити власну зону комфорту та поділитися більшою частиною реальності,

– каже фітнес-тренерка.

Щоб нормалізувати "справжні" тіла, 23-річна дівчина нещодавно опублікувала в інстаграм відверте відео. Вона продемонструвала, як швидко змінюється фігура, якщо розслабитися.

Як дівчина нормалізує "справжнє" тіло: дивіться відео

На першому кадрі Моллі виструнчилася і підняла легінси, щоб прикрити живіт. Дівчина виглядала надзвичайно худою та спортивною.

Однак на другому – вона розслабилася й оголосила живіт. Моллі виглядала неймовірно щасливою, коли перестала позувати, хоча й демонструвала "неідеальне та справжнє" тіло.

Починаємо тиждень з гарним настроєм, любов’ю до себе та справжніми тілами,

– підписала вона свій ролик.

Шанувальники оцінили послання Моллі про любов до себе та подякували їй за це нагадування у коментарях.