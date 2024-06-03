Фітнес-блогерка, яка має 190 000 підписників в інстаграм, є однією з тих, хто звертає на це увагу. Відома своїми порадами щодо спорту, дівчина також підтримує бодіпозитив та регулярно показує, як виглядає реальне тіло. Як виглядає сама дівчина, розповідаємо далі.

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Як дівчина руйнує ілюзії в соцмережах

Олівія Невіл є популярною в інстаграм фітнес-блогеркою. Крім порад щодо спорту, дівчина також регулярно показує різницю між кадрами, коли вона позує, та справжніми фотографіями у повсякденному вигляді.

Інфлюенсерка каже, що тіла постійно змінюються, і навіть ті, ким ми захоплюємося в інтернеті, не завжди виглядають однаково. Крім того, вона зазначає, що багато хто робить численні спроби створити "ідеальне" фото перед тим, як його викласти.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Такі фактори, як позування та освітлення, суттєво впливають на те, як люди виглядають на фотографіях. Проливаючи світло на ці реалії, Лів прагне надихнути жінок почуватися більш впевнено у власному тілі та не порівнювати себе з іншими.

Я відчуваю, що літо може бути часом для того, щоб порівнювати себе з іншими та показувати лише кращі моменти. Тож ось вам нагадування, що за кожним естетичним та милим фото стоїть зовсім інша історія, ніж те, що ви бачите,

– написала дівчина, коли опублікувала своє більш реалістичне та "інстаграмне" фото.

Як блогерка виглядає в реальному житті: дивіться фото

Лів закликала своїх підписників пам’ятати, що в соцмережах показують не повну картину. Фотографії друзів суботнього вечора, знаменитостей на червоних доріжках, впливових осіб під час відпустки – усі вони не є такими весь час, оскільки ви просто бачите секундний знімок, на якому вони виглядають якнайкраще.

Вони всі виглядають по-різному: без макіяжу, у спортивних костюмах і сидять на дивані перед телевізором. Я люблю вас усіх, і ви всі такі унікальні та чудові по-своєму, пам’ятайте про це!,

– додала блогерка.

З моменту публікації свого допису Лів отримала понад 30 000 лайків, а її підписники також швидко залишили коментарі. Люди кажуть, що контент Лів справді допомагає їм прийняти себе.

Нагадаємо, що раніше Лів поділилася знімками із позначками "опубліковано" та "видалено". На обох фото вона була в однаковому вбранні – зелений кроп-топ з мініспідницею в тон. Однак на першому зображення дівчина має надзвичайно худорлявий вигляд, коли позує, а на іншому має розслаблену позу та природний, неідеальний вигляд.