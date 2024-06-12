Молли Ава, которая ведет блог посвященный тренировкам, доказывает это своим примером. Как девушка пытается преодолеть стереотипы относительно красоты тела, рассказываем далее.
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Как девушка преодолевает стереотипы о красоте тела
После окончания университета во время пандемии Covid Молли начала фотографировать себя и публиковать реальные изображения своего тела. Затем она получила квалификацию тренера – и с тех пор работает фитнес-тренером и ведет блог.
Цель девушки заключается в том, чтобы больше "настоящих" тел появлялось в соцсетях, в СМИ и на телевидении. Она уверена, что это важно делать, поскольку многие люди привыкли видеть снимки, которые тщательно отретушированы и не соответствуют действительности.
Чтобы нормализовать "настоящие" тела, 23-летняя девушка недавно опубликовала в инстаграм откровенное видео. Она продемонстрировала, как быстро меняется фигура, если расслабиться.
Как девушка нормализует "настоящее" тело: смотрите видео
На первом кадре Молли выпрямилась и подняла леггинсы, чтобы прикрыть живот. Девушка выглядела чрезвычайно худой и спортивной.
Однако на втором – она расслабилась и объявила живот. Молли выглядела невероятно счастливой, когда перестала позировать, хотя и демонстрировала "неидеальное и настоящее" тело.
Начинаем неделю с хорошим настроением, любовью к себе и настоящими телами,
– подписала она свой ролик.
Поклонники оценили послание Молли о любви к себе и поблагодарили ее за это напоминание в комментариях.