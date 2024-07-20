Так, блогерка та візажистка Шані, відома під псевдо @shania_parris_ створила образ, який ніби зійшов з коміксів чи чорно-білих малюнків. Таке ефектне перевтілення зачарувало мережу.

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Малюнок, що оживає

Шані створила неймовірний чорно-білий макіяж, через що виник ефект малюнку, який оживає. Так, блогерка зафарбувала волосся та все обличчя білою фарбою.

На чистому "аркуші" Шані почала створювати неймовірний макіяж. Так, за допомогою чорної фарби візажистка оформила брови, а також затемнила деякі зони на обличчі й шиї.

Після цього Шані оформила ніс, вилиці і навіть вуха. Доповненням ефектного макіяжу стали лінії на очах та чорні губи.

Як Шані робила чорно-білий макіяж: дивіться відео

У підсумку макіяж мав вигляд, ніби Шані не людина, а малюнок у скетчбуці чи на сторінках чорно-білого коміксу.

Ефектний чорно-білий макіяж: дивіться відео

До слова, Шані надихнулася на створення такого макіяжу після того, як побачила перевтілення іншої блогерки – Тіффані.

Ідея макіяжу, яка надихнула Шані: дивіться відео

До слова, такі перевтілення зачарували мережу. Сотні користувачів залишають позитивні коментарі та захоплюються майстерністю візажистів, які створюють ефектні образи.