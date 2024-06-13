Як дівчина виглядає та чому має незвичну форму губ, розповідаємо далі.

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Як дівчина живе з "двома верхніми губами"

На своїй сторінці в інстаграм Ясмін показала, що її верхня губа має набряклий вигляд і коли вона усміхається, здається, що у неї їх дві. Усе це через введення філерів.

Дівчина зробила ін’єкцію ще у 2020 році й тоді, за її словами, вона не усвідомлювала, що щось пішло не так.

Я помітила це через декілька місяців, коли мої губи були повністю позбавлені кислоти,

– поділилась вона.

Після виявлення проблеми, блогерка поїхала до іншого міста, щоб проконсультуватися із професіоналами.

Вони сказали, що в моєму випадку мені доведеться вирізати цю частину, тому що всередині більше не залишилося кислоти. Зараз це перетворилося на щось на кшталт фіброзу,

– пояснює вона.

Як виглядає дівчина: дивіться відео

Наразі Ясмін приховує свою "другу" верхню губу за допомогою філерів, але єдиний спосіб позбутися її назавжди – хірургічне втручання.

Мені двічі робили філери, щоб виправити це. Але щоразу, коли філер зникає, ця жахлива частина з'являється знову,

– каже блогерка.

Вона також зізнається, що філери для губ – не єдина косметична процедура, з якою у неї виникли проблеми. Ясмін також не була дуже задоволена видаленням жиру, а операція з грудними імплантами теж пішла не за планом.