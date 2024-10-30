Бургунді – найпопулярніший колір осені: як та з чим його носити, щоб виглядати на всі 100

Цього року осінь заполонив колір бургунді. Його ще називають бордовим чи винним. Речі в цьому відтінку виглядають елегантно та благородно, однак треба знати, яке вбрання з ним поєднувати, щоб підкреслити його, а не зіпсувати образ.

Стилістка Олена Шевченко підтвердила у своєму інстаграмі, що кольору бургунді вже є багато, однак він не лише глибокий, але й складний, бо потребує грамотного поєднання. Вона наголосила, що з бордовим відтінком треба бути акуратними, щоб не додати собі зайвого віку.

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Бургунді – тренд осені

Колір має великий спектр відтінків. Інтегрувати його можна по-різному. Він може бути центральним елементом образу, або ж стильним доповненням. Олена Шевченко зазначила, що з бордовим найкраще поєднується молочний, хакі, синій, коричневий, рожевий, блакитний та сірий.

Якщо ви власниця світлої колористики – беріть основним кольором близькі вам: блакитні, рожеві, молочні, а бургунді – як кольорові акценти,

– додала стилістка.

Для дівчат, які мають інтенсивну й темну колористику, варто міксувати бургунді з такими ж насиченими кольорами.



"Якщо в обличчі високий контраст (шкіра дуже світла, а волосся темне), тоді гарно будуть виглядати контрастні поєднання, наприклад молочний та бургунді", – додала Олена Шевченко.

Найкращі кольорові поєднання з кольором бургунді

Бургунді + молочний

Обирайте для себе розкішну бордову спідницю та поєднуйте з молочним пальто. Можна зробити ставку на шкіряний тренч, який добре стилізується з молочними чоботами.



Стильні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Бургунді + хакі

Щоб відтворити образ Кейт Міддлтон, поєднайте бордовий лонгслів зі штанами хакі. Замість штанів можна обирати спідницю хакі чи джинси.



Ефектні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Бургунді + синій

Дорого та елегантно виглядає поєднання жакета відтінку бургунді з синіми штанами чи джинсами.



Стильні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Бургунді + коричневий

Тут вже можете міксувати речі на свій смак. У будь-якому випадку образи будуть виглядати дорого та розкішно.



Ефектні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Бургунді + рожевий

Рожевий в осінньому гардеробі в поєднанні з бургунді виглядає дещо мило та красиво, тому можете сміливо залучати цей відтінок у свій гардероб.



Стильні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Бургунді + блакитний

Ніжний блакитний має неймовірний вигляд у стилізації з бордовим топом, лонгслівом, сорочкою чи светром.



Ефектні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Бургунді + сірий

Таке поєднання може бути ідеальним для повсякденних виходів. Носіть бордовий светр з сірими штанами, а сірий жакет – з сумкою відтінку бургунді.



Стильні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Літньо-весняні колекції на 2025 рік показали, що винний колір міцно закріпиться в трендах та буде популярним навіть в майбутніх сезонах, тому можете сміливо додавати у свій гардероб актуальне вбрання на осінньо-зимовий період.