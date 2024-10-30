Бургунді – найпопулярніший колір осені: як та з чим його носити, щоб виглядати на всі 100
Джерело:інстаграм Олени Шевченко
Цього року осінь заполонив колір бургунді. Його ще називають бордовим чи винним. Речі в цьому відтінку виглядають елегантно та благородно, однак треба знати, яке вбрання з ним поєднувати, щоб підкреслити його, а не зіпсувати образ.
Стилістка Олена Шевченко підтвердила у своєму інстаграмі, що кольору бургунді вже є багато, однак він не лише глибокий, але й складний, бо потребує грамотного поєднання. Вона наголосила, що з бордовим відтінком треба бути акуратними, щоб не додати собі зайвого віку.
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Бургунді – тренд осені
Колір має великий спектр відтінків. Інтегрувати його можна по-різному. Він може бути центральним елементом образу, або ж стильним доповненням. Олена Шевченко зазначила, що з бордовим найкраще поєднується молочний, хакі, синій, коричневий, рожевий, блакитний та сірий.
Якщо ви власниця світлої колористики – беріть основним кольором близькі вам: блакитні, рожеві, молочні, а бургунді – як кольорові акценти,
– додала стилістка.
Для дівчат, які мають інтенсивну й темну колористику, варто міксувати бургунді з такими ж насиченими кольорами.
"Якщо в обличчі високий контраст (шкіра дуже світла, а волосся темне), тоді гарно будуть виглядати контрастні поєднання, наприклад молочний та бургунді", – додала Олена Шевченко.
Найкращі кольорові поєднання з кольором бургунді
Бургунді + молочний
Обирайте для себе розкішну бордову спідницю та поєднуйте з молочним пальто. Можна зробити ставку на шкіряний тренч, який добре стилізується з молочними чоботами.
Стильні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Бургунді + хакі
Щоб відтворити образ Кейт Міддлтон, поєднайте бордовий лонгслів зі штанами хакі. Замість штанів можна обирати спідницю хакі чи джинси.
Ефектні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Бургунді + синій
Дорого та елегантно виглядає поєднання жакета відтінку бургунді з синіми штанами чи джинсами.
Стильні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Бургунді + коричневий
Тут вже можете міксувати речі на свій смак. У будь-якому випадку образи будуть виглядати дорого та розкішно.
Ефектні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Бургунді + рожевий
Рожевий в осінньому гардеробі в поєднанні з бургунді виглядає дещо мило та красиво, тому можете сміливо залучати цей відтінок у свій гардероб.
Стильні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Бургунді + блакитний
Ніжний блакитний має неймовірний вигляд у стилізації з бордовим топом, лонгслівом, сорочкою чи светром.
Ефектні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Бургунді + сірий
Таке поєднання може бути ідеальним для повсякденних виходів. Носіть бордовий светр з сірими штанами, а сірий жакет – з сумкою відтінку бургунді.
Стильні поєднання бургунді з іншими відтінками / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Літньо-весняні колекції на 2025 рік показали, що винний колір міцно закріпиться в трендах та буде популярним навіть в майбутніх сезонах, тому можете сміливо додавати у свій гардероб актуальне вбрання на осінньо-зимовий період.