Стилист Елена Шевченко подтвердила в своем инстаграме, что цвета бургунди уже есть много, однако он не только глубокий, но и сложный, потому что требует грамотного сочетания. Она отметила, что с бордовым оттенком надо быть аккуратными, чтобы не добавить себе лишнего возраста.

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Бургунди – тренд осени

Цвет имеет большой спектр оттенков. Интегрировать его можно по-разному. Он может быть центральным элементом образа, или же стильным дополнением. Елена Шевченко отметила, что с бордовым лучше всего сочетается молочный, хаки, синий, коричневый, розовый, голубой и серый.

Если вы обладательница светлой колористики – берите основным цветом близкие вам: голубые, розовые, молочные, а бургунди – как цветовые акценты,

– добавила стилист.

Для девушек, которые имеют интенсивную и темную колористику, стоит миксовать бургунди с такими же насыщенными цветами.



"Если в лице высокий контраст (кожа очень светлая, а волосы темные), тогда хорошо будут выглядеть контрастные сочетания, например молочный и бургунди", – добавила Елена Шевченко.

Лучшие цветовые сочетания с цветом бургунди

Бургунди + молочный

Выбирайте для себя роскошную бордовую юбку и сочетайте с молочным пальто. Можно сделать ставку на кожаный тренч, который хорошо стилизуется с молочными сапогами.



Стильные сочетания бургунди с другими оттенками / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Бургунди + хаки

Чтобы воссоздать образ Кейт Миддлтон, сочетайте бордовый лонгслив с брюками хаки. Вместо брюк можно выбирать юбку хаки или джинсы.



Эффектные сочетания бургунди с другими оттенками / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Бургунди + синий

Дорого и элегантно выглядит сочетание жакета оттенка бургунди с синими брюками или джинсами.



Стильные сочетания бургунди с другими оттенками / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Бургунди + коричневый

Здесь уже можете миксовать вещи на свой вкус. В любом случае образы будут выглядеть дорого и роскошно.



Эффектные сочетания бургунди с другими оттенками / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Бургунди + розовый

Розовый в осеннем гардеробе в сочетании с бургунди выглядит несколько мило и красиво, поэтому можете смело привлекать этот оттенок в свой гардероб.



Стильные сочетания бургунди с другими оттенками / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Бургунди + голубой

Нежный голубой имеет невероятный вид в стилизации с бордовым топом, лонгсливом, рубашкой или свитером.



Эффектные сочетания бургунди с другими оттенками / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Бургунди + серый

Такое сочетание может быть идеальным для повседневных выходов. Носите бордовый свитер с серыми брюками, а серый жакет – с сумкой оттенка бургунди.



Стильные сочетания бургунди с другими оттенками / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Летне-весенние коллекции на 2025 год показали, что винный цвет прочно закрепится в трендах и будет популярным даже в будущих сезонах, поэтому можете смело добавлять в свой гардероб актуальный наряд на осенне-зимний период.