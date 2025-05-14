Найкрасивіші босоніжки на літо: список взуття, яке можна придбати

Вже настав час носити взуття з відкритим носком, тож час обрати красиві босоніжки, які ідеально довершать будь-який образ. Дизайнери цього року пропонують зануритися в ностальгію й морську та квіткову тематику.

У колекціях відомих брендів переважали босоніжки танга, желейне взуття, сандалі-гладіатори в стилі бохо та моделі зі шнурівками, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Окрім того, цього року в тренді буде шоколадний та вишневий відтінок, а ще мінімалістичні принти – від змії до зебри.

Анімалістичний принт

Щоб додати образу характеру, придбайте босоніжки з анімалістичним принтом. Робіть ставку на леопардові босоніжки на підборах чи моделі в принт пітона. Якщо хочеться ще більшої оригінальності, оберіть взуття з принтом зебри.



Красиві босоніжки на літню пору 2025 / Фото Vogue

Темно-вишневі босоніжки

Соковиті червоні відтінки з’явилися у колекції брендів Balmain, Bottega Veneta та Victoria Beckham. Вишневий чудово пасує до бордових сумок, трикотажу чи верхнього одягу. Віддавайте перевагу босоніжкам саме цього відтінку.



Красиві босоніжки на літню пору 2025 / Фото Vogue

Босоніжки "танга"

Це взуття не здає позицій та цього року стане ще популярнішим. У цих босоніжках зручно будь-де. Воно складається з квадратного носка, підборів kitten-heel та м’яких широких ремінців.



Красиві босоніжки на літню пору 2025 / Фото Vogue

Сандалі гладіатори

У моду повертаються речі з 1970-х років. Це замшеві куртки, сумки-хобо й довершують їх сандалі гладіатори. Головна модель літа з’явилася на подіумах з пласкою підошвою, мінімалістичними ремінцями зі шкіри та із зав’язками навколо щиколоток. Виглядають такі сандалі красиво й у вінтажному дусі.



Красиві босоніжки на літню пору 2025 / Фото Vogue

Mocha Mousse

Мода досі одержима шоколадним кольором. Дизайнери представили карамельний відтінок, коричневий та гарячий шоколад. Темні лофери замініть цього сезону на шоколадні босоніжки.



Красиві босоніжки на літню пору 2025 / Фото Vogue

До слова! Ми розповіли про 5 найпопулярніших пар взуття на літо. Зверніть на них увагу, оскільки вони досить модні та стильні.