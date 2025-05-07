Палаццо всі обожнюють за універсальність, пише 24 Канал. Ця модель штанів чудово поєднується з футболками, майками, лонгслівами, сорочками чи блузами. Носити її можна в діловому чи кежуальному стилі. Щоб додати образу цікавого настрою, рекомендуємо міксувати штани з красивим взуттям.

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Цього року в моді будуть палаццо з сатину, що ще більше розширює поле для модних стилізацій. Для того, щоб бачити, з чим саме красиво виглядають палаццо, радимо надихнутися образами модних дівчат.

До слова! Ми розповіли про 5 найпопулярніших пар взуття на літо. Зверніть на них увагу, оскільки вони досить модні та стильні.

З балетками

Не бійтеся носити палаццо з балетками. Якщо правильно підібрана довжина штанів, то вони не забрудняться. Верх може бути будь-яким – класична футболка чи цікавий лонгслів або жакет.

З кросівками

Одягайте штани палаццо зі шкірянкою й стильними кросівками. Це можуть бути класичні білі чи кольорові пари, які зараз в тренді.

З туфлями

Для того, щоб отримати елегантний вигляд, радимо приміряти штани палаццо разом з туфлями на підборах. Це можуть бути класичні човники чи модні слінгбеки в будь-якому кольорі.

З босоніжками

У літню пору доповнюйте палаццо босоніжками для створення романтичного й ніжного образу. Навіть в теплу погоду штани палаццо все одно залишаються актуальними.

У літню пору залюбки носіть штани палаццо разом з сандалями чи в’єтнамками. Також красиво виглядає поєднання штанів з лоферами зі шкіри чи замшу.