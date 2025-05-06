Колір – це перше, на що звертають увагу, коли дивляться на будь-яке вбрання чи сукню, пише 24 Канал з посиланням на Tanita Romario. Відтінок плаття відіграє ключову роль в тому, як буде виглядати образ загалом, тому варто прислухатися до рекомендацій стилістів.

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Та перш ніж перейти до кольорів, обов’язково визначіться з сукнею, яка підкреслить вашу унікальність та буде гармонійно поєднувати в собі стиль й комфорт, а також відповідатиме трендам 2025 року.

Лавандовий

Сукня лавандового кольору чудово підходить старшокласницям. Вона має доволі ніжний та чуттєвий вигляд. Стилісти радять обирати лавандове плаття дівчатам шкірою обличчя, щоб підкреслити делікатну зовнішність й додати романтичності образу. Також цей колір підійде дівчатам зі світлим волоссям та блакитними чи зеленими очима. Щоб зробити образ витонченішим, сукню варто доповнювати сріблястими аксесуарами.

Смарагдовий

Насичений смарагдовий підкреслює зелені та карі очі, додає образу певної вишуканості й чудово підійде тим, хто хоче мати ефектний та яскравий вигляд. Чудово поєднується смарагдовий із золотими прикрасами й макіяжем в теплих тонах.

Пудрово-рожевий

Цей колір є ідеальним на випускний вечір, оскільки виглядає жіночно та витончено. Пудрово-рожевий зробить образ свіжим й романтичним. Підійде дівчатам з блідою шкірою або персиковим підтоном. Стилісти радять до таких суконь підбирати аксесуари в перламутрових чи пастельних тонах.

Металевий відтінок

Бронза, срібло чи золото залишаються в тренді 2025 року. Металеві відтінки підходять для дівчат, які хочуть виглядати красиво та сучасно. Такі сукні підійдуть випускницям зі смуглявою шкірою чи холодним підтоном, а також тим, хто любить бути в центрі уваги. Аксесуари варто обирати стримані, щоб не перевантажувати образ.

Щоб не помилитися у виборі відтінку сукні чи костюма, у нашому матеріалі ми розповіли, які кольори вже більше не в моді цього року.