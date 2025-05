Бренд Juliya KROS представить нову колекцію у рамках LFW: чим вражатиме показ

У суботу, 24 травня, в рамках модної події Lviv Fashion Week, бренд Juliya KROS презентує благодійний показ. На гостей чекає показ чоловічого, жіночого та інклюзивного одягу "You Are Like Infinity".

J.Perekriostova – Juliya KROS презентує колекцію “You Are Like Infinity”, яка є не просто фешн-подією, а публічним маніфестом життя на нову роль моди в суспільстві, що торкається цінностей, трансформації та якості життя, пише 24 Канал. Читайте також Lviv Fashion Week 2025 повертається: чим подія вразить у травні "YOU ARE LIKE INFINITY" – сенси колекції Маніфест життя Інтелектуальна мода – маніфест свідомих. Одяг – друга шкіра, ідентичність. Він транслює глибину. Про людей, які йдуть вперед попри обмеження. Безмежність можливостей Інклюзивність, безбарʼєрність – адаптивний одяг з функцією для високої якості щоденного життя людей з інвалідністю – на візках, з протезами, вадами зору. Мода для всіх без обмежень. Трансформація і no fast fashion Одяг-трансформер: 4+ в 1, капсульна база розміром з валізу ручної поклажі для 1-2 тижнів життя, до 10 вішаків в шафі. Мінімізація гардероба, зменшення відходів. Життя без синдрому відкладеного щастя Йдеться про якісний багатофункціональний одяг щодня в бізнесі, професії, спорті, подорожах. Еко, апсайкл, друге життя речей Апсайкл з деніму, чоловічих сорочок. Одяг як символ об’єднання чоловічої та жіночої взаємопідтримки. Бренд навіть презентує еко-одяг з кропиви. Безмежність таланту Цифровий одяг, принти на іменних сорочках створені молоддю, що мають діагноз з ментального захворювання. J.Perekriostova – Juliya KROS – український бренд концептуального одягу, в якому стиль поєднується з функціональністю. Благодійний показ пройде 24 травня о 15:30 в Barvy Event Hall на вулиці Мельника, 18.