Бренд Juliya KROS представит новую коллекцию в рамках LFW: интересные факты

В субботу, 24 мая, в рамках модного события Lviv Fashion Week, бренд Juliya KROS представляет благотворительный показ. Гостей ждет показ мужской, женской и инклюзивной одежды "You Are Like Infinity".

J.Perekriostova – Juliya KROS представляет коллекцию “You Are Like Infinity”, которая является не просто фэшн-событием, а публичным манифестом жизни на новую роль моды в обществе, что касается ценностей, трансформации и качества жизни, пишет 24 Канал. Читайте также Lviv Fashion Week 2025 возвращается: чем событие поразит в мае "YOU ARE LIKE INFINITY" – смыслы коллекции Манифест жизни Интеллектуальная мода – манифест сознательных. Одежда – вторая кожа, идентичность. Она транслирует глубину. О людях, которые идут вперед несмотря на ограничения. Безграничность возможностей Инклюзивность, безбарьерность – адаптивная одежда с функцией для высокого качества повседневной жизни людей с инвалидностью – на колясках, с протезами, недостатками зрения. Мода для всех без ограничений. Трансформация и no fast fashion Одежда-трансформер: 4+ в 1, капсульная база размером с чемодан ручной клади для 1-2 недель жизни, до 10 вешалок в шкафу. Минимизация гардероба, уменьшение отходов. Жизнь без синдрома отложенного счастья Речь идет о качественной многофункциональной одежде ежедневно в бизнесе, профессии, спорте, путешествиях. Эко, апсайкл, вторая жизнь вещей Апсайкл из денима, мужских рубашек. Одежда как символ объединения мужской и женской взаимоподдержки. Бренд даже представляет эко-одежду из крапивы. Безграничность таланта Цифровая одежда, принты на именных рубашках созданы молодежью, имеющих диагноз по ментальному заболеванию. J.Perekriostova – Juliya KROS – украинский бренд концептуальной одежды, в котором стиль сочетается с функциональностью. Благотворительный показ пройдет 24 мая в 15:30 в Barvy Event Hall на улице Мельника, 18.