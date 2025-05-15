За четыре дня Lviv Fashion Week объединит показы коллекций, лекции, арт-проекты и благотворительные инициативы, пишет 24 Канал.

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Какие показы ждать на Lviv Fashion Week

В этом сезоне модное событие пройдет в Barvy Event Hall. Свои коллекции представят бренды JULIYA KROS, VOZIANOV, Khrystyna RACHYTSKA, NOVANA STUDIO, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, STARCHAK, Ksenia SERBIN, итальянский бренд BALOSSA. После многолетнего перерыва на подиум Lviv Fashion Week возвращается ROKSOLANA BOGUTSKA.



ROKSOLANA BOGUTSKA представит свою коллекцию / Фото пресс-службы LFW

Благотворительность на Lviv Fashion Week

Мода не только меняет и вдохновляет, но и поддерживает во время войны. В рамках события состоится сбор средств в поддержку 47 ОМБр, где служит многолетний фотограф Lviv Fashion Week Игорь Федорив.

Также модное событие имеет формат "приглашение за донат". Это означает, что для того, чтобы попасть на показ от выбранного бренда или лекции образовательной программы, нужно сделать благотворительный взнос. Это способ приобщиться к событию и одновременно помочь тем, кто защищает Украину.

Интересные события на Lviv Fashion Week

Кроме того, в рамках образовательной программы Lviv Fashion Week состоится серия встреч и панельных дискуссий с представителями международной и украинской модной индустрии. Мероприятие объединит опыт fashion-эксперта и основательницы Fashion Africa 254 Вариди Пабст Шробсдорфф, экс-редактора L'Officiel Ukraine, fashion-эксперта Аны Варавы, а также ведущих специалистов по визуальным коммуникациям – Елены Дякив и Юлии Борщевской.



Событие поразит интересной программой / Фото пресс-службы LFW

К образовательной части присоединится также Томас Эрхардт, основатель ведущего берлинского коммуникационного агентства Project Hype, которое специализируется на fashion- и lifestyle-PR и реализует стратегические кампании, усиливающие позиционирование брендов на немецком рынке.

Особый акцент будет сделан на моду в Украине как культурный феномен: свою экспертизу представят дизайнер Оксана Караванская, основательница бренда OLIZ Кристина Олиярник, культурознавиця и телеведущая Марьяна Гирняк и заведующая кафедрой дизайна костюма ЛНАМ Зеновия Тканко. Программа призвана стать платформой для диалога между модой, образованием и национальной идентичностью, раскрывая моду как инструмент мягкой силы на глобальной арене.

Арт на Lviv Fashion Week

В сотрудничестве с Львовской национальной академией искусств будет реализован арт-проект: выставка современного объемно-пространственного искусства “Присутствие”.

Выставка объединит работы преподавателей, выпускников и студентов Львовской национальной академии искусств, которые исследуют человека через материал, объем и форму.

Среди участников выставки: Нацпром (Николай Маценко и Олег Тистол), Людмила Давыденко, Петр Грицюк, Артур Кушнарев, Сергей Дробышевский, Наталка Откович. Куратор – Ксения Цихурская (артдилерка, участница благотворительного фонда “Друзья ЛНАМ”).

Выставочный проект GERDA-11 на Lviv Fashion Week

Львовский бренд STARCHAK впервые представит не коллекцию, а историю. "GERDA-11" – выставочный проект, создан вместе с Марией "Гердой" Чех – военной, которая прошла оборону Мариуполя, Азовсталь, ранения, контузию и плен.

В сотрудничестве с художником #neivanmade дизайнер Мария Старчак создала дроп, где одежда превращается в свидетельство.

GERDA-11 – это о внутреннем подиуме. Даже если вокруг бетон, холод и темнота. Это мое оружие возвращения,

– говорит Мария "Герда" Чех.

Эта коллекция – о достоинстве, выдержке и восстановлении. Она дает голос женщине, которая прошла сквозь боль и осталась творческой. Бренд STARCHAK создает для этого голоса пространство.