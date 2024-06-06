Реальна Рапунцель: британка з волоссям довжиною у 132 сантиметри розповіла про секрет його росту

Британка Жасмін Ларсен – справжнісінька Рапунцель. Дівчина має волосся довжиною близько 132 сантиметрів, яке відростила за допомогою бюджетних засобів.

Жасмін відрощувала волосся протягом останніх 7 років. У мережі дівчина також часто розповідає, як доглядає за волоссям.

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Як "британська Рапунцель" відростила волосся за 7 років

Жасмін Ларсен за 7 років змогла відростити волосся довжиною у понад 132 сантиметри. Допомогла їй у цьому розмаринова олія, яку дівчина варить власноруч.

Експерти наголошують, що розмаринова олія сприяє росту волосся, покращуючи кровообіг шкіри голови. Окрім того, сприяє росту волосся й кокосова олія, яка зменшує втрату білка під час миття голови.

Британська рудоволоса Рапунцель розповіла про свій секрет довгого волосся. Так, дівчина готує розмаринову олію, рецепт котрої надзвичайно простий. Для цього Жасмін використовує:

кокосову олію,

3 – 5 гілочок розмарину,

листя свіжої м'яти.

Усі інгредієнти Жасмін кидає у воду, доводить до кипіння й варить близько 5 – 10 хвилин. Потім дівчина залишає суміш на годину, щоб та охолола, й переливає у спеціальну пляшку. Окрім того, готує Жасмін і розмаринову воду. Вона використовує ті ж інгредієнти, але не варить їх, а просто заливає окропом і залишає на деякий час.

Як дівчина готує розмаринову олію: дивіться відео

Як дівчина доглядає за волоссям

Важливо не лише приготувати розмаринову олію, а й правильно її застосовувати. Так, Жасмін наносить олію на шкіру голови й масажними рухами втирає її. Після цього дівчина миє волосся як завжди.

Окрім того, рудоволоса "британська Рапунцель" наносить розмаринову олію й протягом дня. Дівчина вважає, що це також сприяє росту волосся.

Загалом, Жасмін витрачає на догляд за волоссям близько 15 годин щотижня:

40 хвилин для миття волосся й шкіри голови,

30 хвилин дівчина ходить з рушником після миття волосся,

30 хвилин розчісує вологе волосся,

1 годину сушить волосся феном.

Інколи дівчина також наносить розмаринову олію на ніч, а після – заплітає волосся у косу. Така процедура триває близько 40 хвилин і дівчина повторює її двічі на тиждень.

Британка Жасмін має дуже довге волосся: дивіться фото

Жасмін також поділилася й кумедними ситуаціями, з якими стикалася. Так, один з користувачів мережі хотів, щоб хлопець накрутив волосся й зняв це на відео. Інший користувач хотів отримати маленьке пасмо волосся, а хтось навіть пропонував дівчині 300 тисяч доларів, щоб вона лишень його відрізала і продала. Втім, Жасмін не реагує на такі пропозиції й вважає такий фетиш на довге волосся дивним.

Водночас психологи пояснюють, що чоловікам дійсно подобається довге волосся. Вчені Південної Кореї у березні 2024 року опублікували дослідження, у якому стверджували, що чоловіків частіше сексуально приваблюють жінки з довгим шовковистим волоссям.