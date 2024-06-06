Реальная Рапунцель: британка с волосами длиной 132 сантиметра рассказала свой секрет роста

Британка Жасмин Ларсен – самая настоящая Рапунцель. Девушка имеет волосы длиной около 132 сантиметра, которые отрастила с помощью бюджетных средств.

Жасмин отращивала волосы в течение последних 7 лет. В сети девушка также часто рассказывает, как ухаживает за волосами.

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Как "британская Рапунцель" отрастила волосы за 7 лет

Жасмин Ларсен за 7 лет смогла отрастить волосы длиной более 132 сантиметров. Помогло ей в этом розмариновое масло, которое девушка варит собственноручно.

Эксперты отмечают, что розмариновое масло способствует росту волос, улучшая кровообращение кожи головы. Кроме того, способствует росту волос и кокосовое масло, которое уменьшает потерю белка во время мытья головы.

Британская рыжеволосая Рапунцель рассказала о своем секрете длинных волос. Так, девушка готовит розмариновое масло, рецепт которого чрезвычайно прост. Для этого Жасмин использует:

кокосовое масло,

3 – 5 веточек розмарина,

листья свежей мяты.

Все ингредиенты Жасмин бросает в воду, доводит до кипения и варит около 5 – 10 минут. Затем девушка оставляет смесь на час, чтобы та остыла, и переливает в специальную бутылку. Кроме того, готовит Жасмин и розмариновую воду. Она использует те же ингредиенты, но не варит их, а просто заливает кипятком и оставляет на некоторое время.

Как девушка готовит розмариновое масло: смотрите видео

Как девушка ухаживает за волосами

Важно не только приготовить розмариновое масло, но и правильно его применять. Так, Жасмин наносит масло на кожу головы и массажными движениями втирает его. После этого девушка моет волосы как обычно.

Кроме того, рыжеволосая "британская Рапунцель" наносит розмариновое масло и в течение дня. Девушка считает, что это также способствует росту волос.

В общем, Жасмин тратит на уход за волосами около 15 часов еженедельно:

40 минут для мытья волос и кожи головы,

30 минут девушка ходит с полотенцем после мытья волос,

30 минут расчесывает влажные волосы,

1 час сушит волосы феном.

Иногда девушка также наносит розмариновое масло на ночь, а после – заплетает волосы в косу. Такая процедура длится около 40 минут, и девушка повторяет ее дважды в неделю.

Британка Жасмин имеет очень длинные волосы: смотрите фото

Жасмин также поделилась и забавными ситуациями, с которыми сталкивалась. Так, один из пользователей сети хотел, чтобы парень накрутил волосы и снял это на видео. Другой пользователь хотел получить маленькую прядь волос, а кто-то даже предлагал девушке 300 тысяч долларов, чтобы она только его отрезала и продала. Впрочем, Жасмин не реагирует на такие предложения и считает такой фетиш на длинные волосы странным.

В то же время психологи объясняют, что мужчинам действительно нравятся длинные волосы. Ученые Южной Кореи в марте 2024 года опубликовали исследование, в котором утверждали, что мужчин чаще сексуально привлекают женщины с длинными шелковистыми волосами.