Що робити, якщо сподобалась люксова косметика, але бюджету на неї наразі бракує, та якими аналогами популярних засобів можна скористатися, розповідає Lady 24.

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Які бюджетні аналоги має популярна люксова косметика

Тікток-блогерки Діана Суворова та Юлія Жежера зняли вірусний ролик, у якому розповіли про якісні аналоги популярної люксової косметики. Відео дівчат зібрало понад 12 тисяч вподобань, що доводить актуальність цієї теми.

Так, замість дорогого бронзера від Gucci, що коштує близько 3000 гривень на українському ринку, блогерки пропонують звернути увагу бронзер Buttermelt від NYX, який обійдеться приблизно у 500 – 600 гривень. Дівчата кажуть, що він має максимально подібний відтінок та не менш гарну якість.

Бути різною та завжди елегантною – це універсальний тренд, що ніколи не змінюється. Й щоб відповідати йому навіть на відпочинку, подбайте про актуальні моделі купальників від Anabel Arto. Тут ви знайдете широкий асортимент товарів, актуальні колекції та спекотні акції. Наприклад, до кінця літа придбати другий купальник можна з 50% знижкою.

Також Діана та Юлія пропонують розглянути альтернативу олійці для губ від Dior у соковитому ягідному відтінку. Гарною заміню цьому засобу, що вартує 1500 гривень, вони вважають олійку Fat Oil від NYX, котра коштує всього близько 400 гривень.

Як виглядають аналоги косметики від популярних брендів: дивіться відео

Крім цього, блогерки знайшли й більш дешеву альтернативу туші Yves Saint Laurent у відтінку бургунді, ціна на яку стартує від 1300 гривень. Легко замінити її можна продуктом у максимально подібному кольорі від Maybelline New York. Туш цього бренду обійдеться всього у 300 – 400 гривень.

Разом з тим знайшовся аналог і для популярних рум’ян у відтінку Happy від бренду Селени Гомес Rare Beauty. Оригінальний продукт коштує близько 1600 гривень, а його альтернатива – рум’яна Eveline у відтінку номер 4 – всього трохи більше 100 гривень. Попри неймовірну подібність кольорів різниця у ціні цих засобів вражає.

Не обійшли увагою блогерки й одну з найвідоміших помад у світі – продукт від бренду Charlotte Tilbury у відтінку Pillow Talk. Така люксова помада коштуватиме понад 1600 гривень, але, як виявилось, її легко замінити. Не менш гарним аналогом може виступити помада від українського виробника Colour Intense у відтінку 101, що обійдеться не більше ніж у 200 гривень.

Як наголошують дівчата, усі ці засоби дійсно є більш бюджетними альтернативами люксовим брендам, але попри нижчу ціну не поступаються у якості, тож можна сміливо обирати ці продукти, не переплачуючи зайвого.