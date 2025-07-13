Тікток оповитий вірусними трендами, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Серед багатьох різних порад та хитрощів, класичні червоні нігті стали вірусною сенсацією.

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Що треба знати про теорію червоних нігтів?

Виявляється, що червоний манікюр здатен миттєво привернути увагу. Тут йдеться про романтичний характер. Завдяки червоному лаку можна відчути впевненість в собі, оскільки потужний колір справді здатен привернути увагу чоловіків до жінки.

Вони люблять червоний колір нігтів, оскільки знаходять позитивний зв’язок з нормами краси 90-х років, коли багато жінок, які доглядали за собою в ті часи, носили класичний червоний манікюр.

Чоловіків приваблює червоний лак для нігтів як нагадування про кольори, які їхні матері носили на нігтях у певний період. Червоний колір часто асоціюється з коханням, романтикою та пристрастю в багатьох культурах, тому має особливий вплив.

Теорія червоних нігтів справді працює. Колір асоціюється з пристрастю, коханням та владою. Хоча науково не доведено, що червоні нігті привабливі, вони часто роблять вас більш впевненими.

Червоний манікюр є ознакою демонстрації, що людина не боїться самовиражатися й бути помітною. Коли жінка почуває себе впевнено й комфортно, то стає привабливою й помітною для інших.

Дослідження 2008 року, опубліковане в журналі "Journal of Personality & Social Psychology", показало, що червоний, порівняно з іншими кольорами, змушує чоловіків вважати жінок привабливішими та сексуальнішими.

До речі, для тих хто любить молочний манікюр, ми розповіли про найкращі ідеї та дизайни.

Літо – гарна пора для експериментів, тож спробуйте зробити червоні нігті, щоб перевірити цю теорію на собі.