Одним із таких засобів вважають рисову воду. Що це таке та чим вона корисна для волосся, розповідаємо далі.

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Що відомо про рисову воду

Дослідники стверджують, що ще тисячу років тому японки та китаянки наносили на шкіру голови та на пасма воду, яка залишалася після замочування рису. Це допомагало їм підтримувати локони блискучими та довгими.

Попри давню історію цей лайфхак залишався популярним століттями й зовсім нещодавно здобув нову хвилю підтримки завдяки тікток. Сучасні модниці стверджують, що рисова вода дійсно працює та покращує стан волосся.

Як рисова вода впливає на волосся: дивіться відео

У чому користь рисової води

Сторічну актуальність рисової води легко пояснити – вона дійсно багата на цінні компоненти, які можуть добре вплинути на волосся і шкіру голови.

Зокрема, у ній є вітаміни групи B та вітамін Е, які захищають від сонячних променів та високих температур, інозитол, котрий прибирає наелектризованість, амінокислоти, що вбудовуються в порожні місця волосся і роблять його міцнішим і еластичнішим, і, звичайно, рисовий крохмаль, який обволікає локони та надає їм товщини.

У результаті, волосся стає більш шовковистим, блискучим та здоровим, а шкіра голови отримує необхідну вологу.

Як зробити рисову воду: дивіться відео

Як приготувати та використовувати рисову воду

Приготувати та використовувати рисову воду в домашніх умовах надзвичайно просто. Усе, що знадобиться – це рис, вода, сито або друшляк і дві ємності.

Далі лишається промити чашку рису, висипати в ємність і залити двома-трьома кухлями води. Рис слід залишити на добу, щоб вода забрала якнайбільше корисностей.

Наступного дня його потрібно процідити та можна використовувати.

Для зручності це можна робити розпилювачем – так весь засіб до крапельки потрапить на волосся. Тримати на пасмах рисову воду краще близько 20 хвилин, потім змиваючи. Однак можна і залишати засіб на локонах.