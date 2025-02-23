Повернутий первісний вигляд уггам можливо. Для цього потрібно їх правильно почистити, пише 24 Канал.

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Як повернути уггам їх вигляд

Щоб почистити уггі, потрібно дотримуватись чіткої інструкції:

Підготувати взуття

Перед тим як почати чистити уггі, потрібно ретельно підготувати їх до цього процесу:

очистіть уггі від поверхневого бруду, якщо взуття дуже забруднене (за допомогою сухої м'якої щітки або ганчірки);

якщо устілки виймаються, їх потрібно прибрати.

Очистити зовнішню частину взуття

Зазвичай зовнішня частина взуття це замша або звичайна шкіра. Залежно від матеріалу, спосіб чистки різниться:

Замша

Використовуйте спеціальну щітку, щоб прибрати пил і легкий бруд. Якщо залишилися плями, спробуйте взяти м'який шматок губки, змочений в засобі для чистки замші і приберіть забруднення.

Шкіра

Для шкіряних уггів можна використовувати м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з милом. Протріть взуття, а потім витріть сухою ганчіркою, щоб уникнути зайвої вологи.

Зверніть увагу! Після очищення, можна нанести спеціальний крем або кондиціонер для шкіри, щоб додатково захистити взуття.

Очистити внутрішню частину уггів

Хутро всередині взуття потрібно очищувати дуже обережно:

за допомогою сухої ганчірки очистіть внутрішню частину взуття від поверхневих забруднень;

спеціальним засобом для хутра вимийте внутрішню частину взуття;

щоб позбавитись неприємного запаху, застосовуйте спеціальні засоби (наприклад, дезодорант для взуття).

Очистити підошву

Очистіть підошву від бруду, піску та інших забруднень за допомогою щітки або вологої ганчірки. Аби чищення було ефективнішим, використовуйте "мильну" воду.

Які ще правила догляду за UGG потрібно знати: