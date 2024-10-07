Стилісти кажуть, що краще за чорне пальто може бути лише чорне пальто, пише Lady 24. Воно завжди виглядає елегантно, а останні кілька сезонів є номером один серед всіх можливих пальт, особливо в довжині максі.

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Чорне пальто – класика на осінь

Кожного сезону тенденції змінюються. У моді може бути пальто коричневого кольору, пісочного, в ялинковий чи картатий принт, але чорний колір пальта завжди буде модним та затребуваним. Ця позачасова річ залишиться актуальною в майбутньому, тому такий верхній одяг – вдале капіталовкладення у ваш гардероб.

Чорне пальто дозволяє створити безліч образів. Носити верхній одяг можна з базовими футболками, лонгслівами, гольфами, светрами, сорочками чи жакетами. На низ можна одягати будь-що – від лосин до джинсів та штанів палаццо.

Також вдало поєднуються з пальтами різноманітні сукні та спідниці й усіляке взуття – лофери, кросівки, слінгбеки, жокейські чоботи чи високі чоботи на підборах.

Щодо образів з пальтом є лише один важливий нюанс – джинси чи штани мають повністю закривати ногу, оскільки гола щиколотка в холодну пору року виглядатиме не зовсім доречно.

Додавайте до пальта трендові кольори осені – сірий чи бургунді. На їх основі можна створювати монохромні аутфіти, які завжди виглядають дорого та ефектно. Не бійтеся носити в холодну пору біле вбрання. Штани палаццо чи джинси в білому кольорі створюють розкішний ахроматичний look, який вдало підкреслить ваше відчуття стилю.

Не забувайте про головні убори. Інфлюенсери часто доповнюють пальта бейсболками, капелюхами чи базовою шапкою біні. Особливо красиво такі шапки виглядають з трендовими короткими уггами. Родзинки та довершеності аутфіту додасть якісна та красива сумка в базовому кольорі.



Cтильні образи з чорним пальто / Фото Pinterest



Красиві образи з чорним пальто / Фото Pinterest



Cтильні образи з чорним пальто / Фото Pinterest



Красиві образи з чорним пальто / Фото Pinterest



Cтильні образи з чорним пальто / Фото Pinterest



Красиві образи з чорним пальто / Фото Pinterest

Образів з чорним пальтом можна створити безліч. Головне – увімкнути уяву та почати експериментувати. У вашому арсеналі виходів можуть бути не базові образи, але незвичайні – з додаванням шкіряних яскравих беретів чи цікавих шарфів.