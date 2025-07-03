Образи з джинсами, які можна носити все літо: ефектна добірка

Навіть в спекотну пору нам не обійтися без джинсів, оскільки вони є нашим улюбленим елементом гардероба та базою, яка не виходить ніколи з моди. Часом нам бракне ідей для різноманітних образів, тому пропонуємо ознайомитися з цікавими аутфітами, які приміряли на собі стильні дівчата.

Штани з деніму – це класика, яка присутня в нашому гардеробі в усі пори року, пише 24 Канал. Завдяки джинсам можна створити чимало різних стилів – кежуальний, романтичний, спортивний тощо.

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Влітку на перший план виходять спідниці та шорти, втім радимо повертатися до джинсів, щоб спробувати на собі виграшні комбінації.

Широкі джинси та вкорочений топ

Джинси на низькій посадці гарно поєднуються з вкороченим топом. Щоб додати до образу нотку інфантильності, прикрасьте сумку трендовими брелками та одягніть яскраві кросівки.

Джинси з мереживною майкою

Майки влітку є досить популярними, особливо в сильну спеку. Приміряйте до верху класичні джинси з будь-яким взуттям на плоскому ходу.

Джинси з підкатами та шовковою хустиною

Футболка білого кольору ідеально поєднується з темними джинсами та босоніжками на підборах. Для вдосконалення аутфіту й надання йому трендовості, зав’яжіть на талії шовкову хустку.

Джинси та желейне взуття

Цього року особливо актуальними стали балетки, як нагадують нам желейне взуття з нульових. Тепер це повноцінний тренд, який вже полюбили безліч європейських модниць. Носіть балетки з джинсами, блузами, майками та футболками.

До слова, ми розповіли про 4 найпопулярніші пари кросівок на літо. Вони точно вам сподобаються.