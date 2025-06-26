Кросівки зараз стали повноцінною частиною модного гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Вони ідеально стилізуються з лляними штанами, максіспідницею чи жакетом. У літніх кросівках можна ходити кожного дня, змінюючи лише вбрання.

Читайте також Гидке взуття, яке ми не любили, – знову повернулося в моду: як воно виглядає

До найкрасивішого взуття входить м’яка підошва, цікавий дизайн та колір. Представлені нами кросівки є легкими, універсальними й доволі стильними. Ці пари хочеться носити постійно.

Ретро

Обирайте для себе на літо двоколірні кросівки з відсиланням до ретро-стилю. Вони мають свіжий вигляд та є головним акцентом образу. Носити їх можна з тенісною спідницею, лляними штанами та сукнею-комбінацією.

Коричневі

На перший план цього літа виходять кросівки коричневого кольору. Обирайте щось між теплим карамельним та шоколадним відтінком. Це взуття підійде для тих, хто хоче вигідно інвестувати в кросівки й носити їх навіть в осінньому сезоні.

Вершково-жовті

Ці ніжні кремові кросівки здатні вдосконалити ваш гардероб. Така пара взуття точно притягує погляди. Вона гарно виглядає з денімом, білим, зеленим та блакитним вбранням.

Samba

Культові кросівки ще досі не вийшли з моди. Їхня класична форма, колірна палітра та принти – захопили багатьох модниць. Носити їх можна з класичними костюмами, сукнями та спортивним вбранням.



Трендові кросівки на літо / Фото Pinterest

До речі, доповнити це взуття можна модними сукнями в довжині максі. Як виглядає популярне вбрання розповіли в нашому матеріалі.