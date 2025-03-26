Шорти-бермуди знову в моді: з чим їх носити у квітні

Подовжені шорти, які називаються бермудами, були популярними кілька сезонів тому, а потім раптом зникли з модних радарів. Однак вже цього сезону універсальні шорти знову стануть актуальними й зможуть додати настрою вашому образу.

Подовжені шорти до коліна вже підкорюють гардероби модних дівчат по всій Європі, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Бермуди можна поєднувати з жакетами в тон, зі светрами, футболками й міксувати з контрастними текстурами. Вирішальне значення мають правильні пропорції та деталі.

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Щоб було легше зрозуміти, з чим поєднувати бермуди, пропонуємо переглянути найцікавіші варіанти на прикладі модних дівчат.

Інфлюенсерка Аліна Френдій приміряла чорний топ зі світлими джинсовими шортами-бермудами та високими шкіряними чоботами. Зверху в прохолодний день можна накинути пальто прямого крою чи тренч в нейтральному відтінку, щоб зробити look довершенішим й практичнішим.

Красиво виглядають бежеві шорти-бермуди з чорним бомбером, високими чоботами та цікавими окулярами для гранжевості.

Джинсові шорти-бермуди можна носити з короткими топом з відкритими плечима та замшевими чоботами з бахромою в ковбойському стилі. Можна додати легку недбалість в зачісці й отримати чудовий образ для вечірніх прогулянок містом.

Цікаво виглядає total look у стилі countryside. Потрібно одягнути жакет у відтінку мокко й поєднати з джинсовими шортами-бермудами, білим топом та чорно-білою хусткою.

Додамо, штани палаццо з 1970-х років повертаються в моду цього сезону завдяки своєму м'якому крою та широким штанинам. Як вони виглядають та з чим їх носити розповіли у нашій статті.