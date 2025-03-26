Удлиненные шорты до колена уже покоряют гардеробы модных девушек по всей Европе, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Бермуды можно сочетать с жакетами в тон, со свитерами, футболками и миксовать с контрастными текстурами. Решающее значение имеют правильные пропорции и детали.

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Чтобы было легче понять, с чем сочетать бермуды, предлагаем посмотреть интересные варианты на примере модных девушек.

Инфлюенсерка Алина Френдий примерила черный топ со светлыми джинсовыми шортами-бермудами и высокими кожаными сапогами. Сверху в прохладный день можно накинуть пальто прямого кроя или тренч в нейтральном оттенке, чтобы сделать look более совершенным и практичным.

Красиво смотрятся бежевые шорты-бермуды с черным бомбером, высокими сапогами и интересными очками для гранжевости.

Джинсовые шорты-бермуды можно носить с короткими топом с открытыми плечами и замшевыми сапогами с бахромой в ковбойском стиле. Можно добавить легкую небрежность в прическе и получить отличный образ для вечерних прогулок по городу.

Интересно смотрится total look в стиле countryside. Нужно надеть жакет в оттенке мокко и совместить с джинсовыми шортами-бермудами, белым топом и черно-белым платком.

Добавим, брюки палаццо из 1970-х годов возвращаются в моду в этом сезоне благодаря своему мягкому крою и широким штанинам. Как они выглядят и с чем их носить рассказали в нашей статье.