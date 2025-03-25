Брюки прекрасно впишутся в повседневный стиль и хорошо подойдут к различным ситуациям, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Мода из прошлого снова станет актуальной в достаточно простой и красивый способ.
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Палаццо с завышенной талией + блуза
Брюки имеют высокую посадку, легкую ткань и прекрасно стилизуются с блузами и обувью на каблуках. Сочетание брюк и блузы имеет женственный и утонченный образ.
Красивые брюки палаццо 2025 года / Фото Vogue
Льняные палаццо + рубашка
В центре внимания в весеннюю пору оказываются натуральные ткани. Очень красиво смотрится сочетание светлых брюк со светлой рубашкой, а в паре с сандалиями эти вещи создадут комфортный и легкий образ для жаркого дня.
Стильные брюки палаццо 2025 года / Фото Vogue
Джинсовые палаццо + обувь на каблуках
Монохромный денимовый образ снова в моде, поэтому советуем джинсовые палаццо сочетать с рубашкой того же материала и обувью на каблуках. Такой вариант подойдет для дневной или вечерней прогулки.
Красивые брюки палаццо 2025 года / Фото Vogue
Свободные брюки палаццо являются отличным вариантом для прогулок, а носить их можно с любым верхом или обувью. На модной арене такие брюки не являются новинкой, поэтому их можно будет достаточно легко ввести в свой гардероб. Благодаря таким брюкам можно создать роскошный аутфит с минимальным количеством усилий.
Широкие брюки прекрасно подходят не только для деловых или офисных образов, но и для красивых городских стилизаций. Сочетайте такие брюки со всем – лонгсливами, рубашками, жакетами, майками, топами и тому подобное. Чтобы выглядеть довольно стильно и модно – выбирайте штанину до земли, которая визуально вытянет ваш силуэт и сделает стройнее.