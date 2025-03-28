Носимо штани палаццо стильно: бездоганні варіанти на кожен день

Улюблені джинси часом змінюються на штани палаццо, які вже є класикою, яка точно не вийде з моди. Палаццо ідеально пасують до святкових та щоденних образів, оскільки носити їх можна з будь-яким верхом та взуттям.

Вже багато років поспіль штани палаццо не втрачають своєї популярності, пише 24 Канал. На модній арені такі штани не є новинкою, однак дівчата їх люблять за те, що з ними можна створити цікавий та красивий образ із мінімальними зусиллями.

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Штани палаццо добре підходять для офісних образів чи романтичних аутфітів. Вони легко стилізуються з майками, футболками, топами, лонгслівами, блузами, жакетами й різними варіантами взуття. Доволі красиво виглядають палаццо з туфлями на підборах, видовжуючи силует, особливо тоді, коли штанина спадає аж до землі.

Розповідаємо про кілька варіантів носіння штанів палаццо, які вам точно сподобаються.

З цікавою блузою

Доповнюйте штани палаццо блузою в тон для створення монохромного й розкішного образу. Щоб додати нотку вишуканості, створіть красиву зачіску та довершіть аутфіт туфлями на підборах.

З тренчем

Прохолодні ранки та вечори ще змушують нас носити верхній одяг, тому рекомендуємо доповнювати палаццо стильним тренчем.

До слова! Про трендові кольори та фасони тренчів розповіли у нашому матеріалі.

Для світлих відтінків вбрання обирайте білосніжні чи молочні штани.

З жакетом

Костюм на основі блейзера та широких штанів має надзвичайно красивий вигляд, тому радимо приміряти верх та низ в одному кольорі, одягнувши під низ базову білу сорочку.

З сорочкою

Для контрастного вигляду, радимо поєднати в одному образі два кольори – білий та чорний. Якщо штани темного відтінку, тоді радимо одягати білу майку з сорочкою. Такий look виглядає мінімалістично та ефектно.

Штати палаццо чудово пасують всім жінкам, оскільки створюють елегантний та жіночий силует, надаючи образу елегантності та візуально подовжують ноги. Усі дівчата їх люблять за комфорт, оскільки вони досить легкі й вільні та не сковують рухів.