Дизайнери кожного разу пропонують щось цікаве й презентують ефектні варіанти, перед якими важко встояти, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Навесні 2025 року ми будемо носити тренчі пастельних відтінків й незвичні моделі. Пропонуємо переглянути кілька видів тренчів, які варто взяти до уваги в березні та квітні.

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Базовий бежевий

Минула сотня років з моменту, як Томас Бербері представив тренч з габардину. Ця класична бежева модель є базою, яка не втрачає своєї популярності. Такий тренч є універсальним, позачасовим й таким, що легко поєднається з будь-якими речима в різних стилях. У моду входять також короткі тренчі, тож можете звернути на них увагу.



Красиві тренчі на весняний сезон / Фото Elle

Красивий пастельний

Звертайте увагу цього сезону на ніжні пастельні тони, які завоювали увагу найпалкіших шанувальниць моди. Цей верхній одяг може додати романтичної нотки образу й дозволить експериментувати з гамою.



Красиві тренчі на весняний сезон / Фото Elle

Шкіряний

Тренч зі шкіри додає образу ще більше характеру завдяки незвичному крою, акцентним деталям та розмаїттю кольорів. У центрі уваги досі залишається чорний та шоколадний відтінок, втім можна приміряти бургунді, оливковий чи молочний. Особливо актуальними є моделі з поясами, які підкреслюють талію.



Красиві тренчі на весняний сезон / Фото Elle

Деконструйований

Цей тренч вже покидає класику й стає нестандартним вибором для тих, хто любить асиметричні деталі, зміщені лінії ґудзиків чи поєднання кількох матеріалів. Цей верхній одяг стане головним акцентом в найпростішому образі. Поєднувати виріб варто з базовими речима та класичним взуттям.



Красиві тренчі на весняний сезон / Фото Elle