Дизайнеры каждый раз предлагают что-то интересное и представляют эффектные варианты, перед которыми трудно устоять, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Весной 2025 года мы будем носить тренчи пастельных оттенков и необычные модели. Предлагаем посмотреть несколько видов тренчей, которые стоит принять во внимание в марте и апреле.

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Базовый бежевый

Прошла сотня лет с момента, как Томас Бербери представил тренч из габардина. Эта классическая бежевая модель является базой, которая не теряет своей популярности. Такой тренч является универсальным, вневременным и таким, что легко сочетается с любыми вещами в разных стилях. В моду входят также короткие тренчи, поэтому можете обратить на них внимание.



Красивые тренчи на весенний сезон / Фото Elle

Красивый пастельный

Обращайте внимание в этом сезоне на нежные пастельные тона, которые завоевали внимание самых страстных поклонниц моды. Эта верхняя одежда может добавить романтической нотки образу и позволит экспериментировать с гаммой.



Красивые тренчи на весенний сезон / Фото Elle

Кожаный

Тренч из кожи добавляет образу еще больше характера благодаря необычному крою, акцентным деталям и разнообразию цветов. В центре внимания до сих пор остается черный и шоколадный оттенок, впрочем можно примерить бургунди, оливковый или молочный. Особенно актуальны модели с поясами, которые подчеркивают талию.



Красивые тренчи на весенний сезон / Фото Elle

Деконструированный

Этот тренч уже покидает классику и становится нестандартным выбором для тех, кто любит асимметричные детали, смещенные линии пуговиц или сочетание нескольких материалов. Эта верхняя одежда станет главным акцентом в самом простом образе. Сочетать изделие стоит с базовыми вещами и классической обувью.



Красивые тренчи на весенний сезон / Фото Elle