Девушки любят тренч за то, что он легкий в стилизации, пишет 24 Канал. С ним можно носить юбки, платья, а также свитшоты и джинсы, а это значит, что под эту верхнюю одежду можно носить кеды, кроссовки, сапоги или туфли на каблуках, балетки и лоферы.

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Благодаря широкому диапазону наряда, который можно стилизовать с тренчем, эту вещь без колебаний можно добавлять в свой гардероб. Конец марта – идеальное время для ношения тренча, поэтому предлагаем посмотреть несколько интересных комбинаций от модных девушек.

Укороченный тренч + джинсовый образ

Модница Анук Ив начала демонстрировать на себе укороченный тренч, который соединила с джинсовой рубашкой и мешковатыми джинсами. Ее образ дополнили классические лоферы и большая сумка.

Тренч + балетки

Если вам уже немного надоел классический бежевый тренч, тогда советуем обратить внимание на оливковый оттенок. Он также хорошо смотрится и хорошо сочетается с базовыми вещами – голубыми джинсами и черными балетками.

Тренч + гольф

В случае, если на улице будет достаточно прохладно, то под тренч можно одеть теплый свитер с горловиной и совместить его с джинсами и сапогами на каблуках.

Тренч + замшевые кроссовки

В этом году обувью №1 на весеннюю пору считаются коричневые кроссовки. Чтобы создать эффектный вид, сочетайте коричневый тренч с кроссовками в тон и завершите образ сумкой того же цвета.

Выбирайте для себя тренч на осень в любом цвете, поскольку вы точно не пожалеете об этой вещи в своем гардеробе.