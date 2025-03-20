Обувь является важным аспектом в создании образов независимо от сезона, поскольку задает образу правильный тон, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Каждая пара обуви способна создать особое настроение, поэтому советуем обратить внимание на интересные варианты.

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Лакированные дерби

Испанская модница Бланка Миро выбирает для себя этой весной бордовые дерби. Образ она дополнила брюками, бомбером, шапкой и ярким шарфом.

Боксерские кроссовки

Эта модель кроссовок для многих может быть противоречивой, но Эмили Синдлев на себе показала, как они эффектно выглядят. Блондинка соединила кеды с мини-юбкой, рубашкой и бомбером и образ стал безупречным.

Замшевые лоферы

Классические черные лоферы – это база, которая есть у многих из нас. В качестве альтернативы можно выбрать бежевую пару, которая идеально сочетается с бежевым или черным монохромным образом.

Двухцветные балетки

Ранее двухцветные балетки с закругленным носком были очень модными, впоследствии их на время забыли, а теперь они снова имеют шанс оказаться в списке желаний. Их легко стилизовать с джинсами, брюками, юбками и платьями.

Девушки также любят носить обувь на каблуке, поэтому если оно вам нравится, рекомендуем обратить внимание на новые модели босоножек, которые представили дизайнеры на весенне-летний сезон.