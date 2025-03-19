Замша считается одним из самых популярных материалов современности, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Согласно данным Google, замшевые кроссовки были одним из самых популярных модных терминов последних месяцев, поэтому именно они будут в моде в этом сезоне.

Замшевые кроссовки – главный тренд весны

Кроссовки из замши вернулись в моду несколько лет назад, когда популярными были модели Adidas Gazelle. Со временем к игре подключились и другие бренды – красные Puma Speedcat, которые до сих пор остаются желанными среди многих модниц.

Добавим, что ранее стилисты уже определяли трендовые кроссовки весны. Их особенность заключается в том, что своим цветом они вытесняют классические модели белого цвета.

Самый серьезный ажиотаж произошел, когда New Balance и Miu Miu выпустили модель 530 SL коричневого цвета, которая стала неотъемлемой частью обувного шкафа буквально каждого уважающего себя инфлюенсера, особенно в Европе.

После огромного успеха вышеупомянутой модели 530 SL дизайнерские бренды, такие как Prada, Proenza Schouler или Dries Van Noten, выпустили кроссовки из замши, а уже сейчас к ним присоединились бренды Zara и Massimo Dutti.

Тренд на замшевые кроссовки стал вирусным, поэтому именно эти модели получили статус самой желанной обуви. Эти кроссовки останутся с нами вплоть до конца осени. В моде преобладают модели в розовом, голубом или коричневом цвете. Также можно смело носить красные кроссовки, кремовые в оливковом оттенке.