Замша вважається одним із найпопулярніших матеріалів сучасності, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Згідно з даними Google, замшеві кросівки були одним із найпопулярніших модних термінів останніх місяців, тому саме вони будуть в моді цього сезону.

Замшеві кросівки – головний тренд весни

Кросівки із замші повернулися в моду кілька років тому, коли популярними були моделі Adidas Gazelle. Згодом до гри підключилися й інші бренди – червоні Puma Speedcat, які досі залишаються бажаними серед багатьох модниць.

Додамо, що раніше стилісти вже визначали трендові кросівки весни. Їхня особливість полягає в тому, що своїм кольором вони витісняють класичні моделі білого кольору.

Найсерйозніший ажіотаж стався, коли New Balance і Miu Miu випустили модель 530 SL коричневого кольору, яка стала невід'ємною частиною взуттєвої шафи буквально кожного поважаючого себе інфлюенсера, особливо у Європі.

Після величезного успіху вищезгаданої моделі 530 SL дизайнерські бренди, такі як Prada, Proenza Schouler або Dries Van Noten, випустили кросівки із замші, а вже зараз до них залучилися бренди Zara та Massimo Dutti.

Тренд на замшеві кросівки став вірусним, тому саме ці моделі отримали статус найбажанішого взуття. Ці кросівки залишаться з нами аж до кінця осені. У моді переважають моделі в рожевому, блакитному чи коричневому кольорі. Також можна сміливо носити червоні кросівки, кремові в оливковому відтінку.