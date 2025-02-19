Представлені босоніжки вже встигли підтвердити, що коричневий колір тепер має всі шанси замінити чорний, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Деякі бренди показали гібрид з туфлями-човниками, а деякі додали витонченості рожевим атласним босоніжкам.

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Босоніжки Mocha Mousse

Ще наприкінці року інститут кольору Pantone оголосив Mocha Mousse головним кольором 2025 року. Ніжний коричневий відтінок заполонив замшеві сумки, шкіряні куртки, штанні костюми, а тепер з’явився ще й на взутті. Чорні сандалі зможуть цього літа поступляться всьому взуттю у шоколадному відтінку.



Стильні босоніжки на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Босоніжки із зав’язками на щиколотках

У модну індустрію повертаються балетки з широкими атласними стрічками, які зав’язуються навколо щиколотки. Втім, такі стрічки можна замінити тонкими шкіряними ремінцями.



Стильні босоніжки на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Клоги

Вже навесні розпочнеться нова хвиля захоплення сабо та клогами з фірмовою платформою, заклепками та пряжками. Це взуття ідеально підходить під трендовий стиль бохо, а фахівці кажуть, що клоги мають всі шанси стати незамінним атрибутом прийдешньої весни.



Стильні босоніжки на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Босоніжки peep-toe

У весняно-літньому сезоні босоніжки з відкритим носком готові стати головним взуттям. Красиво виглядають сандалі із загостреним носком та прозорими підборами.



Стильні босоніжки на весняно-літній сезон / Фото Vogue

В’єтнамки

Готуйтеся в літню пору довершувати образи в’єтнамками, оскільки дизайнери знову переосмислюють це пляжне взуття. Шльопанці тепер мають повне право стати міськими й довершувати сукні, спідниці та різноманітні джинси й штани.



Стильні босоніжки на весняно-літній сезон / Фото Vogue