Представленные босоножки уже успели подтвердить, что коричневый цвет теперь имеет все шансы заменить черный, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Некоторые бренды показали гибрид с туфлями-лодочками, а некоторые добавили изящества розовым атласным босоножкам.

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Босоножки Mocha Mousse

Еще в конце года институт цвета Pantone объявил Mocha Mousse главным цветом 2025 года. Нежный коричневый оттенок заполонил замшевые сумки, кожаные куртки, брючные костюмы, а теперь появился еще и на обуви. Черные сандалии смогут этим летом уступят всей обуви в шоколадном оттенке.



Стильные босоножки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Босоножки с завязками на лодыжках

В модную индустрию возвращаются балетки с широкими атласными лентами, которые завязываются вокруг лодыжки. Впрочем, такие ленты можно заменить тонкими кожаными ремешками.



Стильные босоножки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Клоги

Уже весной начнется новая волна увлечения сабо и клогами с фирменной платформой, заклепками и пряжками. Эта обувь идеально подходит под трендовый стиль бохо, а специалисты говорят, что клоги имеют все шансы стать незаменимым атрибутом грядущей весны.



Стильные босоножки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Босоножки peep-toe

В весенне-летнем сезоне босоножки с открытым носком готовы стать главной обувью. Красиво смотрятся сандалии с заостренным носком и прозрачными каблуками.



Стильные босоножки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Вьетнамки

Готовьтесь в летнее время довершать образы вьетнамками, поскольку дизайнеры снова переосмысливают эту пляжную обувь. Шлепанцы теперь имеют полное право стать городскими и довершать платья, юбки и разнообразные джинсы и брюки.



Стильные босоножки на весенне-летний сезон / Фото Vogue