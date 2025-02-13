Кроссовки обладают прекрасной способностью мгновенно трансформировать образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Обувь активно носят не только с различными фасонами джинсов, но и дополняют ими палаццо, классические костюмы, или носят с различными платьями.

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В 2025 году в моде будет немало стильных кроссовок, поэтому предлагаем окунуться в трендовые позиции, которые будут на пике популярности.

На низкой подошве

На протяжении многих сезонов из моды не выходили Adidas Samba. Обувь на тонкой подошве начинает набирать популярности, поэтому в моду вошли красные Puma Speedcat, которые стали такими же заметными, как его предшественник. Кроссовки быстро начали подхватывать модницы, которые дополняли свои базовые аутфиты замшевой обувью.

Модные кроссовки на 2025 год
Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

Замшевые

Модницы не могут нарадоваться коричневым замшевым сумкам, которые не теряют популярности еще с осени. Этой весной рекомендуем обратить внимание на замшевые коричневые кроссовки, которые станут выгодной покупкой на длительное время.

Модные кроссовки на 2025 год
Модные кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

Цветные кроссовки

Стилисты говорят, что в 2025 году не будет какого-то одного цвета в моде, который будет доминировать над всеми. В этом году надо инвестировать в разные цвета. Добавляйте в гардероб кроссовки разных оттенков, чтобы делать своими выходами смелые заявления.

Модные кроссовки на 2025 год
Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

Животный принт

Одной из самых больших тенденций последних месяцев остается животный искусственный принт. Первое место занимает леопард, а за ним уже и змеиный или коровьи принт.

Модные кроссовки на 2025 год
Модные кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

Черный цвет

Несмотря на яркие цвета, которые доминируют в кроссовках, все же базовый черный или белый никогда не выйдет из моды и всегда будет актуальным. Благодаря темному цвету, черные кроссовки придают образу большей изысканности и стиля.

Модные кроссовки на 2025 год
Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

В 2025 году в моде также будут кроссовки на танкетке, кроссовки-балетки и трекинговые кроссовки. Дизайнеры возвращают в тренды обувь с высоким голенищем и популярные модели, такие как Adidas Japan VH и Nike Cortez в оттенке "Baroque Brown".