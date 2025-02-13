Кроссовки обладают прекрасной способностью мгновенно трансформировать образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Обувь активно носят не только с различными фасонами джинсов, но и дополняют ими палаццо, классические костюмы, или носят с различными платьями.

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В 2025 году в моде будет немало стильных кроссовок, поэтому предлагаем окунуться в трендовые позиции, которые будут на пике популярности.

На низкой подошве

На протяжении многих сезонов из моды не выходили Adidas Samba. Обувь на тонкой подошве начинает набирать популярности, поэтому в моду вошли красные Puma Speedcat, которые стали такими же заметными, как его предшественник. Кроссовки быстро начали подхватывать модницы, которые дополняли свои базовые аутфиты замшевой обувью.



Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

Замшевые

Модницы не могут нарадоваться коричневым замшевым сумкам, которые не теряют популярности еще с осени. Этой весной рекомендуем обратить внимание на замшевые коричневые кроссовки, которые станут выгодной покупкой на длительное время.



Модные кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

Цветные кроссовки

Стилисты говорят, что в 2025 году не будет какого-то одного цвета в моде, который будет доминировать над всеми. В этом году надо инвестировать в разные цвета. Добавляйте в гардероб кроссовки разных оттенков, чтобы делать своими выходами смелые заявления.



Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

Животный принт

Одной из самых больших тенденций последних месяцев остается животный искусственный принт. Первое место занимает леопард, а за ним уже и змеиный или коровьи принт.



Модные кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

Черный цвет

Несмотря на яркие цвета, которые доминируют в кроссовках, все же базовый черный или белый никогда не выйдет из моды и всегда будет актуальным. Благодаря темному цвету, черные кроссовки придают образу большей изысканности и стиля.



Трендовые кроссовки на 2025 год / Фото Who What Wear

В 2025 году в моде также будут кроссовки на танкетке, кроссовки-балетки и трекинговые кроссовки. Дизайнеры возвращают в тренды обувь с высоким голенищем и популярные модели, такие как Adidas Japan VH и Nike Cortez в оттенке "Baroque Brown".