Летом 2024 года модницы начали часто примерять на себе ковбойки с очень длинным носком, который привлекал к себе внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Уже через некоторое время симпатия к такой обуви распространилась и на другие модные варианты, о которых вам стоит знать.

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Балетки

В этом году балетки будут оставаться в списках самой популярной весенней обуви и помогут сделать все образы изящными и выразительными. Такие балетки подойдут к джинсам или костюмным брюкам.



Актуальная остроносая обувь 2025 года / Фото Vogue

Туфли-лодочки

По словам стилистов, узкие джинсы снова будут актуальными, а лодочки с острым носком идеально их дополняют, вытягивают фигуру и подчеркивают выигрышные линии. Кроме брюк, дополнять туфли можно разнообразными платьями и юбкой-карандашом.



Актуальная остроносая обувь 2025 года / Фото Vogue

Сапоги

У модниц началась какая-то всеобъемлющая любовь к высоким сапогам, поэтому рекомендуем приобрести обувь на весну, поскольку холодная погода и сырость могут продержаться до середины апреля. Остроносые сапоги не потеряют актуальности и идеально завершат лосины, мини-юбки или платья.



Актуальная остроносая обувь 2025 года / Фото Vogue

Ботильоны

Такая обувь является обязательной в гардеробе девушек. При правильной стилизации, они прекрасно дополнят любой образ и станут одним из самых актуальных элементов в образе.



Актуальная остроносая обувь 2025 года / Фото Vogue

Ковбойки

Уже немало девушек добавили ковбойки в свои гардеробы, а некоторые боятся их одеть, потому что считает, что они вот-вот выйдут из трендов. Рекомендуем выбирать черные ковбойки, которые подойдут к ежедневным образам, или замшевые коричневые варианты, которые дополнят бохо-стилизацию.



Актуальная остроносая обувь 2025 года / Фото Vogue

Все эти варианты обуви объединяет одно – это острый и длинный носок, который остается акцентным элементом.