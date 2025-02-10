Влітку 2024 року модниці почали часто приміряти на собі ковбойки з дуже довгим носком, який привертав до себе увагу, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вже через певний час симпатія до такого взуття поширилася й на інші модні варіанти, про які вам варто знати.

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Балетки

Цього року балетки залишатимуться в списках найпопулярнішого весняного взуття й допоможуть зробити всі образи витонченими й виразними. Такі балетки підійдуть до джинсів чи костюмних штанів.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Туфлі-човники

За словами стилістів, вузькі джинси знову будуть актуальними, а човники з гострим носком ідеально їх доповнюють, витягують фігуру та підкреслюють виграшні лінії. Окрім штанів, доповнювати туфлі можна різноманітними сукнями та спідницею-олівцем.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Чоботи

У модниць почалася якась всеохопна любов до високих чобіт, тому рекомендуємо придбати взуття на весну, оскільки холодна погода й сирість можуть протриматися до середини квітня. Гостроносі чоботи не втратять актуальності та ідеально завершать лосини, мініспідниці чи сукні.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Ботильйони

Таке взуття є обов’язковим в гардеробі дівчат. При правильній стилізації, вони чудово доповнять будь-який образ та стануть одним з найактуальніших елементів в образі.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Ковбойки

Вже чимало дівчат додали ковбойки у свої гардероби, а дехто боїться їх одягнути, бо вважає, що вони ось-ось вийдуть з трендів. Рекомендуємо обирати чорні ковбойки, які пасуватимуть до щоденних образів, або ж замшеві коричневі варіанти, які доповнять бохо-стилізацію.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Усі ці варіанти взуття об’єднує одне – це гострий та довгий носок, який залишається акцентним елементом.