В феврале уже все активно начинают готовиться к весеннему сезону, поэтому рекомендуем посмотреть несколько вариантов обуви, которые идеально заменят ваши любимые джинсы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Туфли Мэри Джейн

Эта обувь снова будет находиться весной в лидерских позициях. Представили такие туфли бренды Dolce & Gabbana, Chanel, Ferragamo и Simone Rocha. Несмотря на распространенные стереотипы обувь Мэри Джейн является удобной. Советуем обратить внимание на туфли базовых цветов – черного, серого или классического красного цвета.



Обувь, которую можно надеть вместо кроссовок / Фото Pinterest

Балетки

Лаконичная и практичная обувь остается в моде более 100 лет. Выбирайте ди балетки, которые вам больше всего нравится. Это могут быть классические варианты с бантиками, из атласного материала, напоминающие пуанты балерины, или эффектные балетки в сеточку.



Обувь, которую можно надеть вместо кроссовок / Фото Pinterest

Мокасины

Громко в моду в этом году вернутся мокасины. Они имеют несколько массивный силуэт и вдохновлены мужской обувью. Их следует носить под широкие брюки и маскулинные джинсы.



Обувь, которую можно надеть вместо кроссовок / Фото Pinterest

Оксфорды и дерби

Не бойтесь добавлять в свой гардероб обувь под мужское дерби и оксфорды, которые напоминают известные нам лоферы. Victoria Beckham представили их в прозрачном варианте из пластика, а Fendi - в замше.



Обувь, которую можно надеть вместо кроссовок / Фото Pinterest

За порцией вдохновения и стилизации этой обуви отправляйтесь на страницы модных инфлюенсерок или ищите что-то в пинтересте, чтобы найти для себя то, что действительно полностью поможет воссоздать образ в вашем стиле.