Дівчата люблять слідувати тенденціям, тож неодмінно обирають для себе речі, які представляють дизайнери чи такий провідний гравець моди, як інститут кольору Pantone, пише 24 Канал.

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Для того, щоб бути в тренді й створювати красиві речі у відтінку шоколадного мусу, пропонуємо дізнатися найцікавіші образи, які з легкістю можна повторити. Та для того, щоб скласти цілісний просто стильний чи монохромний аутфіт, радимо дізнатися, які ж саме речі варто для себе придбати.

Добірка складатиметься із зимових речей, щоб ви одразу цього сезону мали можливість вже почати одягати це вбрання й комбінувати між собою. Який одяг придбати в кольорі Pantone Mocha Mousse – дивіться далі.

Кашеміровий светр

Светр з кашеміру в шоколадному відтінку – ідеальна база для зимової пори року. Він належить до класики, тож вдало поєднається з будь-якими речима: джинсами, лосинами чи спідницею.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

Трикотажна сукня

Взимку нам не обійтися без теплої трикотажної сукні, яка добре поєднується з черевиками челсі. Радимо обирати вільні варіанти плаття, які не будуть обтискати тіло.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

Шуба

Цей верхній одяг завжди буде залишатися в моді, а шоколадний відтінок ідеально підходить для такого верхнього одягу. Радимо робити ставку на коротку чи довгу шубу з екохутра. Вони можуть бути короткими, подовженими чи взагалі у варіанті максі.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

Пуховик

Такий варіант верхнього одягу є справжнісінькою базою, без якої нам не обійтися в холодну пору. Якщо базові чорні чи святкові білі пуховики вам трохи набриднули, то радимо звернути увагу на красиві шоколадні варіанти. Такий пуховик стане вигідним капіталовкладенням на кілька років.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

Сумка

Надзвичайно популярними цього року є замшеві сумки, втім матеріал не любить мокрої погоди, тому для сніжної пори року така сумка не зовсім підходить, хоч коричнева замша – це номер 1 серед всіх варіантів на цю пору. Як альтернативу радимо обрати базову шкіряну модель, яка чудово підійде до пальт, дублянок чи вишуканих шуб.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

У матеріалі зібрані лише кілька варіантів вбрання, втім діапазон вибору – надзвичайно великий. Ви можете обрати в шоколадному відтінку гольф, лонгслів, штани палаццо, шапку з шарфом та ще багато інших речей.