У 2025 році найголовнішим вважатиметься відтінок 17-1230 Mocha Mousse, пише 24 Канал з посиланням на Pantone.

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Експерти Pantone Color Institute з 2000 року обирають кольори, які задають тренд на увесь рік, тож у грудні всі з нетерпінням чекають на головний колір, який буде повсюди впродовж наступного року. Обраний відтінок стосується не лише трендів в одязі, але й кольорів меблів в будинках тощо.

Зігрівальний коричневий відтінок, просочений багатством. Він живить нас спогадами про смачні властивості шоколаду та кави, відповідаючи на наше прагнення до комфорту. В основі PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежить наше прагнення до щоденних задоволень і виражає рівень продуманої поблажливості,

– зазначається на офіційному сайті.

Виконавчий директор Інституту кольору Pantone Марк Леатріс Айзман назвав цей колір вишуканим і пишним, але водночас невибагливим класичним. На його думку, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse розширює сприйняття коричневого кольору від скромного і приземленого до амбіційного і розкішного.

Щоб обрати трендовий колір на наступні 12 місяців, компанія аналізує тенденції, нові матеріали, технології, структури.

Нагадаємо, що кольором 2024 року від Panton став персиковий (Peach Fuzz). Інститут кольору описав його як "оксамитовий і ніжний персиковий, що збагачує розум, тіло й серце".