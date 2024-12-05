В 2025 году самым главным будет считаться оттенок 17-1230 Mocha Mousse, пишет 24 Канал со ссылкой на Pantone.

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Эксперты Pantone Color Institute с 2000 года выбирают цвета, которые задают тренд на весь год, поэтому в декабре все с нетерпением ждут главный цвет, который будет повсюду в течение следующего года. Выбранный оттенок касается не только трендов в одежде, но и цветов мебели в домах и тому подобное.

Согревающий коричневый оттенок, пропитан богатством. Он питает нас воспоминаниями о вкусных свойствах шоколада и кофе, отвечая на наше стремление к комфорту. В основе PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежит наше стремление к ежедневным удовольствиям и выражает уровень продуманной снисходительности,

– отмечается на официальном сайте.

Исполнительный директор Института цвета Pantone Марк Леатрис Айзман назвал этот цвет изысканным и пышным, но в то же время неприхотливым классическим. По его мнению, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse расширяет восприятие коричневого цвета от скромного и приземленного до амбициозного и роскошного.

Чтобы выбрать трендовый цвет на следующие 12 месяцев, компания анализирует тенденции, новые материалы, технологии, структуры.

Напомним, что цветом 2024 года от Panton стал персиковый (Peach Fuzz). Институт цвета описал его как "бархатный и нежный персиковый, обогащающий ум, тело и сердце".