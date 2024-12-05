Зимові композиції парфумів є теплішими й чудово доповнюють зимову атмосферу, пише 24 Канал. Вони мають такий приємний аромат, що ідеально підійдуть для зимових вечорів з друзями чи для побачень з коханою людиною.

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Lancome, La Nuit Trésor

Цей аромат є неймовірно пахучим й таким, що запам’ятається надовго. Верхні ноти парфуму складаються з груші й бергамоту. Серце розкриває полуниця, ванільна орхідея, чорна троянда та маракуя, а ноти бази закриває праліне, карамель, лічі, ваніль, пачулі та ладан.



Бездоганні аромати на зиму / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain Intense

Ці ефектні парфуми наповнені лавандою, мандарином, бергамотом, які створюють неймовірний зимовий запах. Ноти серця мають ваніль з Таїті та Мадагаскару, ірис й троянду. Головний аромат відчувається в білому мускусі, лакричі, бензоїні та австралійському сандалі.



Неймовірні аромати на зиму / Фото Pinterest

Tom Ford, Tobacco Vanille

Цей парфум точно підходить для зими, оскільки він дещо насичений. Має в собі аромат солодкої ванілі, тютюнового листя, різноманітних спецій та какао, яке створює насичений аромат для зимових вечорів.



Ніжні аромати на зиму / Фото Pinterest

Dior, Hypnotic Poison

Такий парфум розкриває в собі свіжий аромат жасмину, гіркого мигдалю, чуттєвої ванілі та є ідеальною амброво-ванільною версією для осені.



Неймовірні аромати на зиму / Фото Pinterest

Для холодного сезону підходять складні та насичені композиції. Це можуть бути східні аромати з нотами ванілі чи мускусу, деревні запахи з сандалом, чи гурманські композиції з шоколадом та медом.

Особливої родзинки зимовим парфумам надають пряні ноти – кориця, кардамон чи імбир. Обирайте насичені парфуми з довгим шлейфом для святкових вечорів або теплі пряні композиції для щоденного використання.