Модний трон вже завоювало чимало неоднозначних моделей, втім можна сміливо сказати, що кросівки перетнули вже давно межі спортивного взуття й стали частиною вуличної моди, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Окрім практичного й зручного взуття вони перетворилися на найбажаніший аксесуар.

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Сріблясті кросівки – тренд весни

Тенденції у світі кросівок змінюються кожного сезону, втім останнім часом вони вже прив’язані не до конкретних моделей, а до кольорів. Минулого року влітку всі тяжіли до яскравих червоних, синіх та зелених кросівок, осінь вже принесла нам тенденцію до взуття коричневого кольору, а вже навесні нашою найбільшою фавориткою стане сріблясте взуття.

Кросівки у відтінку металік – не є новинкою. Кілька років тому вони набули серйозного розголосу у вбранні та аксесуарах. Загальній популярності сріблястих кросівок посприяв той факт, що багато ікон стилю із задоволенням носять це взуття, а всі хто ними надихаються – залюбки повторюють.

Стилізувати сріблясті кросівки досить просто, оскільки їх легко поєднувати з багатьма образами. Думайте про них, як про білі моделі, які легко можна поєднувати з будь-яким вбранням. Найкращим доказом будуть будь-які образи дівчат, які ви знайдете в пінтересті чи інстаграмі.

Вже на початку весни поєднуйте сріблясті кросівки зі штанами та джинсами, лосинами чи джинсовими спідницями. Щоб виглядати стильно й цікаво, додайте до свого образу якусь сріблясту річ – сумку, аксесуар чи вбрання в сірому кольорі. Тоді ваш аутфіт буде монохромний та матиме набагато цікавіший вигляд.