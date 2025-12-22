У 2025 році українські дизайнери плідно попрацювали над тим, щоб про них знову говорили у світі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Цей рік приніс нам масштабний проєкт Ruslan Baginskiy у Galeries Lafayette, вихід Каті Сільченко на паризький подіум та багато інших цікавих подій, які варто ще раз собі нагадати.

Чим запам'ятався 2025 рік у світі моди?

BETTER у ювілейному шоу Dsquared2

У лютому всесвітньо відомий бренд Dsquared2, заснований близнюками Діном та Деном Кейтенами, відзначив своє 30-річчя гучним показом у межах Тижня моди в Мілані. Ювілейне шоу здивувало неочікуваною колаборацією з Юлією Пеліпас, яка є засновницею бренду Better. Український бренд додав до колекції впізнавані елементи: корсет з ременів, оригінальну сукню, реконструйований костюм та жакет з деконструйованими плечима.

Guzema Fine Jewelry & 3.1 Phillip Lim

У лютому популярний український бренд Guzema Fine Jewelry презентував свою першу міжнародну колаборацію – лімітовану колекцію прикрас, створену разом з нью-йоркським брендом 3.1 Phillip Lim. До неї увійшли мінімалістичні, але виразні прикраси: чокер і браслет зі зміїним мотивом, які поєднали естетику обох брендів.

Ruslan Baginskiy у Galeries Lafayette

Влітку 2025 року з нагоди 10-річчя бренду, дизайнер Руслан Багінський реалізував масштабний проєкт у паризькому універмазі Galeries Lafayette. Засновник бренду створив дизайн дванадцяти головних вітрин, представив поп-ап та відкрив повноцінний shop-in-shop.

Фасад історичної будівлі прикрасив спеціально розроблений банер у синьо-жовтих кольорах площею 140 метрів квадратних. Така співпраця стала частиною кутюрної програми офіційного Тижня моди в Парижі.

BEVZA × Svitolina

Напередодні Вімблдону дизайнерка Світлана Бевза разом з найтитулованішою українською тенісисткою Еліною Світоліною представили колекцію Champions Make Changes.

До неї увійшли переосмислені архівні моделі BEVZA, вперше виконані у білому кольорі. Частину прибутку від продажів спрямують на стипендії для юних українських тенісистів, а відбір учасників здійснить Svitolina Foundation, яка підтримує розвиток дитячого тенісу в Україні.

Катерина Сільченко на подіумі L'Oréal у Парижі

Засновниця бренду The Coat Катерина Сільченко стала учасницею одного з найгучніших шоу Паризького тижня моди – Liberty, що відбувся в межах програми L'Oréal. Дизайнерка вийшла на подіум зі знаменитими амбасадорами бренду. Серед учасників шоу були Кендалл Дженнер, Кара Делевінь, Єва Лонгорія, Джейн Фонда, Енді Макдауелл та інші зірки.

KSENIASCHNAIDER × Barbour

У листопаді британський бренд Barbour, відомий як улюблений виробник верхнього одягу королівської родини, представив лімітовану колекцію у колаборації з українським брендом KSENIASCHNAIDER.

Дизайнерка переосмислила дві культові моделі Barbour. Куртка Allerston отримала денімовий печворк, який поєднав вощену бавовну бренду та фірмовий денім KSENIASCHNAIDER. У моделі Erma ключовим акцентом стали декоративні нашивки у формі осіннього листя.

IENKI IENKI на вершинах світу

Український бренд IENKI IENKI у 2025 році вийшов на новий рівень, представивши високогірні експедиційні костюми в межах програми Altitude Atelier. Однією з перших їх протестувала альпіністка Антоніна Самойлова – перша українка, яка підкорила Канченджангу, третю за висотою вершину світу. У травні костюми IENKI IENKI були випробувані на трьох восьмитисячниках – Евересті, Канченджангі та Макалу, довівши свою надійність в екстремальних умовах.

2025 рік вчергове підтвердив позиції українського дизайну на світовій арені. Наші бренди та дизайнери знову чітко про себе заявляли на увесь світ, тож у 2026 році є шанси, що вони здивують нас ще більше з новими креативними ідеями.