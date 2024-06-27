Що йому не сподобалось в образі дівчини та як вона відреагувала на непрохану критику, розповідаємо далі.

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Як вигляд дівчини розкритикували посеред вулиці

Тікток-блогерка ім'я Стеф розповіла, що отримала несподівану і небажану критику на адресу свого одягу на вулицях Нью-Йорка. Незнайомець зупинив дівчину на вулиці, щоб дати пораду щодо її вбрання.

Я навіть не жартую, це трапилося зі мною просто зараз. Цей чоловік зупинив мене посеред вулиці й сказав, що мої туфлі не пасують до мого вбрання,

– поділилась вона у своєму ролику.

Одягнена у звичайну білу сукню, чорну сумку через плече та чорні лофери із золотими деталями, Стеф припустила, що чоловік пожартував.

Як чоловік розкритикував дівчину посеред вулиці: дивіться відео

Я подумала: "Ха-ха, що?". А він сказав: "Ні, ні, я серйозно". Туфлі надто ошатні, а твоя сукня надто повсякденна,

– розповіла блогерка, додаючи, що вони стояли посеред жвавої вулиці, дивлячись одне на одного, перш ніж вона знайшла, що відповісти.

Стеф поставила під сумнів його мотиви, запитуючи, чому він взагалі з нею розмовляє.

Він сказав: "Я не знаю, я просто люблю іноді давати поради". Ми просто дивилися один одному в очі цілих 10 секунд. Я така збентежена,

– каже дівчина.

У коментарях багато глядачів пожартували щодо незвичайної зустрічі, однак деякі з них доповнили вже сказане чоловіком.

"Я розумію, що він має на увазі", "Це так його дратувало, що він просто не міг промовчати", "Іноді потрібен незнайомець, щоб допомогти поглянути на життя з іншого боку", "Ні, це була не просто порада, це була хороша порада", "Мій друг намагався прикрити вам спину, а ви його просто завалили", – писали вони.