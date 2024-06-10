Такі події відомі дивними та чудовими знахідками, але нещодавнє відкриття залишило одного з відвідувачів подібного розпродажу зовсім приголомшеним. Що він знайшов, розповідаємо далі.

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Чоловік виявив на розпродажі моторошну знахідку

Чоловік розповів на форумі Reddit, що він натрапив на жахливу колекцію ляльок Барбі, які, здається, були розп’яті на дерев’яних хрестах ручної роботи. Продавець хотів за них 15 доларів (приблизно 610 гривень).

Я знайшов розп’ятих Барбі на розпродажі,

– підписав він свій допис.

Як виглядає знахідка чоловіка: дивіться фото

За словами відвідувача розпродажу, ляльки, крім хрестів, також мали занедбаний вигляд. Вони були вкриті плямами, зокрема такими, що імітували кров.

Моторошна знахідка, яку опублікував чоловік, налякала та стурбувала більшість користувачів Reddit, деякі з них порадили навіть триматися якомога далі від дому цього продавця. Однак були й ті, кого повеселили ляльки.

Приблизно через 5 років буде документальний фільм Netflix про дитину, яка це зробила,

– пожартувала одна людина.

Інший же користувач спробував знайти можливе пояснення незвичним Барбі. За його словами, п’єса "Рука до Бога" вимагає купу розіп’ятих Барбі в декораціях разом із жахливими сатанинськими ведмедями, тож ляльки могли бути призначені для цього.