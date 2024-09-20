Чому в одязі зашиті кишені: причину знають не всі

Мабуть, кожен з нас помічав, що на деяких речах зашиті кишені. Виявляється, що ця маленька деталь – це не брак. Навпаки, можете бути раді тому, що ви придбали якісну річ.

Деякі бренди легко зашивають кишені жакетів чи пальт, оскільки дбають про високу якість та красивий вигляд своїх речей, пише Wday. Така маніпуляція робиться з кількох причин.

Читайте також Розкриваємо секрет: навіщо на джинсах маленька кишенька

Чому деякий одяг має зашиті кишені

На виробництві вбрання шиється досить швидко, особливо якщо це стосується великих брендів. Швачки не мають часу довго розглядати річ, тому їм важливо пошити продукцію якісно та швидко.

Якщо кишеню не зашити у штанах, то при прошиванні бічного шва може піти перекіс, а під лапку швейної машини потрапить більше тканини, ніж потрібно. У результаті одяг буде мати не зовсім пристойний вигляд.



Незашиті кишені є ознакою якісного одягу / Фото Pexels

Окрім того, щоб річ мала гарний вигляд перед транспортуванням її пропрасовують. На фабриці за це відповідає промисловий прес. Якщо одяг має незашиту кишеню, то при пропрасуванні може бути складка, тож одяг доведеться переробляти, а це лише загальмує виробництво.

Також кишені на фабриці злегка прихоплюють нитками, щоб річ на манекені в магазині красиво виглядала, а кишені на пальтах не відстовбурчувалися. Таку охайну річ приємніше міряти та з більшим бажанням хочеться придбати, а розпороти нитки вдома можна досить просто.

За неофіційною версією, кишені зашивають для того, щоб люди під час примірки не забували там свої речі. А ще – ставити руки у кишені згідно з етикетом є неввічливо, тому вони вважаються частиною іміджу і розпорювати їх не обов’язково. Така версія стосується, ймовірно, лише жакетів, адже без кишень у пальтах нам не обійтися.