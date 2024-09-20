Некоторые бренды легко зашивают карманы жакетов или пальто, поскольку заботятся о высоком качестве и красивом виде своих вещей, пишет Wday. Такая манипуляция делается по нескольким причинам.

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Почему некоторая одежда имеет зашитые карманы

На производстве наряды шьется достаточно быстро, особенно если это касается крупных брендов. Швеи не имеют времени долго рассматривать вещь, поэтому им важно пошить продукцию качественно и быстро.

Если карман не зашить в брюках, то при прошивании бокового шва может пойти перекос, а под лапку швейной машины попадет больше ткани, чем нужно. В результате одежда будет иметь не совсем приличный вид.



Незашитые карманы являются признаком качественной одежды / Фото Pexels

Кроме того, чтобы вещь имела хороший вид перед транспортировкой ее проглаживают. На фабрике за это отвечает промышленный пресс. Если одежда имеет незашитый карман, то при проглаживании может быть складка, поэтому одежду придется переделывать, а это только затормозит производство.

Также карманы на фабрике слегка прихватывают нитками, чтобы вещь на манекене в магазине красиво выглядела, а карманы на пальто не оттопыривались. Такую опрятную вещь приятнее мерить и с большим желанием хочется приобрести, а распороть нитки дома можно довольно просто.

По неофициальной версии, карманы зашивают для того, чтобы люди во время примерки не забывали там свои вещи. А еще – ставить руки в карманы согласно этикету невежливо, поэтому они считаются частью имиджа и распарывать их не обязательно. Такая версия касается, вероятно, только жакетов, ведь без карманов в пальто нам не обойтись.